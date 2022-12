Real Madrid vuelve a la acción este viernes 30 de diciembre en su visita a Real Valladolid, en el marco de la fecha 15 de la Liga de España, por esa razón, Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación y allí dialogó de diferentes temas.

Uno de los más llamativos fue en el momento en el que se refirió al protagonismo de Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, y las razones por las que lo ubican como uno de los mejores jugadores de la historia, gracias a su pletórica cita orbital en el Golfo Pérsico, en la cual fue campeón y el mejor jugador.

"Es algo difícil de decir. Su carrera sigue, tenga un Mundial o no. ¿Si es el mejor de la historia? Pues no lo sé, sinceramente. En cada época ha habido jugadores muy fuertes, mucho. No saldrá de mi boca un 'Messi es el mejor de la historia'. Yo disfruto de los mejores, he visto a Maradona, Cruyff, entreno al actual Balón de Oro. No sé quién es el mejor de la historia", sentenció de manera tajante.

También se refirió a su futuro, y al presunto interés que lo vincula con el seleccionado de Brasil, el cual está sin seleccionador debido a la salida de Tite, tras la eliminación en los cuartos de final a manos de Croacia, y desde la vía de los penales.

Así habló al respecto de llegar al Gigante Sudamericano: "desconozco si tienen interés en Brasil, porque no me han contactado. Lo agradezco, en cualquier caso, pero mi situación es muy clara: estoy feliz en esta aventura y voy a seguir hasta que el Madrid me diga que se acabó".

Y finalmente, entre los tantos temas que tocó, se refirió a la evolución física de su capitán en la Casa Blanca: "estamos bien, hemos recuperado a Benzema y eso es bueno. Los que se han incorporado hoy han hecho un plan específico. Todos están bien, salvo Mariano, que ha tenido un esguince de tobillo".