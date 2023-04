Carlo Ancelotti explotó contra el calendario que tiene Real Madrid "los jugadores no pintan nada y no es correcto ni bueno para el fútbol"

La conferencia de prensa de Carlo Ancelotti tuvo un tema fundamental como hilo, tras lograr la clasificación a la semifinales de la Champions League, Real Madrid debe cambiar el chip y volver a pensar en LaLiga.

Por eso Carlo Ancelotti que apareció en la rueda de prensa previa al partido contra Celta de Vigo, se mostró muy enojado con la enorme carga de partidos que tienen en el calendario y lo que esto va generando cada semana en las cargas físicas de sus futbolistas.

Por eso explicó que para él lo más importante ahora es equilibrar las cargas en sus jugadores y desde ahí explicó el cambio de Benzema ante Chelsea el otro día y que generó el enojo del francés:"Lo importante es explicarlo. Si puedo quitarle minutos, lo voy a hacer. Lo he quitado porque pensaba que el partido estaba acabado y pienso en darle un poco de descanso más, como a Kroos y Modric".

Pero no se quedó ahí, aprovechó esa explicación para decir muchas cosas que piensa sobre los calendarios del fútbol, "el calendario no tiene sentido, está demasiado apretado y hay demasiados partidos. Hay que evaluar la salud de los jugadores porque son la parte más importante del fútbol. No tendremos problemas para recuperar bien a los jugadores. No nos quejamos del hecho de jugar martes o miércoles, no nos preocupa porque podremos recuperar bien, ya lo hemos hecho muchas veces", dijo aclarando que la queja va más allá de solo jugar entre semana y es algo más profundo.

"Aquí cada uno piensa en lo suyo. La Liga, la Federación Española, la FIFA, la UEFA. Pero los jugadores no pintan nada y no es correcto ni bueno para el fútbol. Tiene que cambiar algo porque no es bueno para el fútbol que haya tantos partidos", terminó Ancelotti cerrando el tema, sabiendo que su equipo tiene aún abiertos los tres frentes, debe jugar la final de la Copa del Rey el 6 de mayo y la ida de las semis de Champions contra el City el 9 de mayo.