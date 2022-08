Ya lo había anticipado antes, pero ahora se lo ve decidido, Carlo Ancelotti le puso un límite a su exitosa carrera, quiere irse en la cúspide de lo que ha logrado, y cree que el momento exacto será cuando su vínculo con el Real Madrid termine.

Carlo Acelotti no le puso fecha de retiro, pero si puso el límite, cuando su relación con este exitoso ciclo al mando del Real Madrid termine, Ancelotti dejará la práctica profesional de la direción técnica en el fútbol.

Asi lo confirmó el propio entrenador en una entrevista a un medio italiano, Il Messaggero publicó que Ancelotti confirmó su decisión: "Esta etapa en el Madrid pone fin a mi carrera. Después de los blancos lo dejo. El Madrid es la cima del fútbol, tiene sentido poner fin aquí a esta experiencia".

Es el único entrenador en haber ganado cuatro Champions League, lleva su cuenta personal en 24 títulos y con muchas chances de seguir ganando más copas en esta temporada que inicia, Ancelotti dijo no volverse loco por eso: "No me apasiona hacer cuentas. Lo haré al final de mi carrera, cuando tenga sentido hacer un balance de mi trabajo"

El DT del Real Madrid se dehizo en elogios para sus dirigidos y su equipo y evaluó LaLiga que comienza a la que catalogó de "más peleada", los fichajes del Barcelona, y los planteles del Atlético, Sevilla, los entrenadores del Athletic y Valencia fueron foco en su evaluación.

"Será más peleada que el año pasado, el Barcelona se ha fortalecido. El Sevilla sigue siendo competitivo; incluso, después de las salidas, y el Atlético es sólido. En Bilbao hay un entrenador experimentado como Valverde y el Valencia de Gattuso trae consigo una ciudad y una historia importantes", dijo el entrenador que tiene contrato con el Merengue hasta junio de 2024.