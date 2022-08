Cristiano Ronaldo todavía no define su futuro en Manchester United y los rumores respecto a los equipos que lo pretenden crecen con cada día que pasa. El portugués pidió su salida del conjunto de Old Trafford, ya que tiene en mente jugar la UEFA Champions League, el torneo que más le obsesiona ganar. Sin embargo, todavía no ha podido encontrar un club que lo pretenda y se arriesgue por él. Ni siquiera en Real Madrid parece tener lugar.

Los 'Merengues' supieron disfrutar de la mejor versión de Cristiano Ronaldo en un terreno de juego. 'El Bicho' ganó cuatro Champions League durante su período en el Santiago Bernabéu, aunque desde su salida, no ha podido repetir tal hazaña. En tanto, el club español logró un nuevo título de Europa en la reciente final ganada al Liverpool.

Ante esto, no sería extraño que CR7 extrañe vestir de 'blanco', pero la realidad es que esa posibilidad es totalmente imposible. Así lo dejó en claro el propio presidente Florentino Pérez en un video viral en redes sociales donde unos fanáticos 'blancos' le pidieron por el regreso del 'crack' portugués. Su respuesta fue tan contundente que ha inundado internet.

"Firma al 'Bicho', firma a Cristiano, presi, al 'Bicho'", le pedían a Florentino Pérez unos aficionados del Real Madrid que se cruzaron con él. El presidente no entendía lo que decían y por eso les repreguntó "¿A quién?", hasta que entendió el mensaje. Y su respuesta fue lapidaria para con el 'luso'. "¿Otra vez? ¿Con 38 años?", sentenció casi con los brazos abiertos y siguiendo su camino.

Cristiano Ronaldo empezó la temporada de la peor manera con Manchester United. No sólo perdieron ante Brighton por 2-1 sino que el portugués arrancó el partido desde el banquillo, en medio de los rumores que lo sitúan fuera del club y hasta de ciertas diferencias con el actual entrenador Erik ten Hag. En tanto, Real Madrid acaba de conquistar la Supercopa de Europa tras vencer a Eintracht Frankfurt por 2-0.