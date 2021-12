La UEFA Champions League tendrá como plato principal de sus octavos lo que tranquilamente podría ser una final de Europa ahora mismo. Real Madrid y PSG se verán las caras entre febrero y marzo del 2022 en un choque marcado por la figura de Kylian Mbappé, así como por el retorno al Santiago Bernabéu de un Sergio Ramos, Keylor Navas y Ángel Di María que vivirán un partido a parte en la capital española.

El próximo 9 de marzo será el día en que camero, tico y argentino vuelvan nuevamente a la que fue su casa durante varias temporadas. Los tres cracks del PSG fueron protagonistas en una de las páginas más gloriosas de la historia de un Real Madrid que no entiende sus últimas Champions sin las atajadas de Keylor, las corridas de Di Maria o los goles de su ex capitán.

El Bernabéu aclamará de distinta manera a tico y argentino, pero la gran pregunta pasa por saber como recibirán los hinchas del Real Madrid al hombre que durante 17 temporadas fue un bastión en la defensa blanca. Sergio Ramos volverá a jugar en su casa solo ocho meses después de tener que dejar esta por sus discrepancias con Florentino Pérez y el morbo está servido.

“Voy a muerte con PSG”

Ramos atendió a los medios en Madrid durante la apertura de su nuevo gimnasio y analizó lo que se viene: “Cuando he llegado en el avión era el United, que es un equipo que me molaba y luego resulta que no era válido. Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento pero volver al Bernabéu es motivo de alegría... no pude tener una despedida por culpa del Covid".

"El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos hubiera tocado otro equipo. Sabéis el cariño y amor que tengo al Real Madrid. Ahora me toca defender al PSG y haré todo lo posible por pasar. Es el equipo que apostó por mí. Voy a ir a muerte por el PSG”, finalizaba el hombre que por primera vez en 17 años, no será local en el Bernabéu.