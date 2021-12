El sorteo de los octavos de final de la Champions League no dejó a nadie indiferente. En una jornada donde la ficción superó a la realidad y UEFA tuvo que repetir el evento por groseros errores en su software, los medios europeos continúan de resaca tras unas horas de locos que fueron reflejadas en sus portadas.

Ni los giros de guion de Hitchcock, las tramas de Tarantino o los más ambiciosos cambios de escena de Netflix hubiesen podido anticipar lo que ocurrió en Nyon ayer. UEFA se equivocaba en el armado de los bombos de los posibles rivales de Villarreal y Atlético de Madrid, emparejándolos en el sorteo con un Manchester United y Liverpool que ya habían enfrentado en la fase de grupos. Hubo que repetir el sorteo y los medios continúan atónitos ante lo ocurrido.

En cuestión de horas pasamos de tener un choque CR7 vs. Messi, un Benfica vs. Real Madrid o un Atlético vs. Bayern a ver como el mundo se detendrá cuando Lionel, Sergio Ramos, Mbappé y Neymar tengan que viajar al Bernabéu. Europa alucina con los errores de una UEFA que no pudo calmar las aguas a pesar de los comunicados.

‘VERGUEFA’

MARCA, AS, Sport y Mundo Deportivo lideraron las portadas de unos diarios deportivos en España donde nadie niega que Real Madrid ha sido el más perjudicado por los errores del máximo ente del fútbol europeo. Los Merengues buscaron ayer que su emparejamiento con Benfica se mantuviese a cualquier coste, hecho que al final quedó en protestas y palabras que no tuvieron ningún efecto.

“Verguefa, Sorteo chapuza y bombazo, Doble bombazo y Bombazos con chapuza”, fueron los titulares de unos medios donde hubo palos a la UEFA por errores que parecen incomprensibles en pleno siglo XXI. Las criticas también llegaron desde Italia, donde La Gazzetta dello Sport amanece al grito de: “Que giro de bolas”. En unos meses veremos que tal recibe el Bernabéu a la Champions League.