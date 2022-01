Desestimaron los recursos presentados por el club, quien no podrá jugar durante tres años la Champions o la Europa League.

Desde la UEFA se han mostrado inflexibles en el último tiempo frente a esos equipos que por acumulación de deudas o distintas cuestiones económicas, piden al máximo ente del fútbol europeo una mano blanda. Desde Nyon seguirán apostando por premiar las buenas gestiones, por lo que un histórico del fútbol Europeo se queda sin Champions, Europa o Conference League por las próximas tres temporadas.

No es la primera vez que esto ocurre. AC Milan ya tuvo que negociar años atrás su retirada de la UEFA Europa League por las deudas que acumulaba con otros clubes y que no pasaron desapercibidas frente al ente. En ese momento los rossoneri tenían problemas con el Fair Play financiero y se vieron obligados a renunciar a su plaza europea para no ser sancionados con una o dos ventanas de fichajes sin poder ir al mercado.

Aquel precedente marcó un antes y un después en UEFA, donde dejaron en claro que no habría más pactos con los clubes y que quienes tuviesen problemas para pagar sus deudas serían expulsados de las competencias internacionales. Así le ocurrió a un histórico del fútbol portugués, quien no podrá regresar a Europa hasta el 2025.

Una última bala

Sporting de Lisboa es quien ha visto como sus recursos presentados en la Sala de Apelaciones del Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA (CFCB) han sido desestimados. El conjunto de la capital portuguesa tiene deudas vencidas con otros equipos, hecho que no le permite hacer parte de las competencias europeas gracias a las legislaciones que existen alrededor del tema.

El club no podrá ir al resto del continente en las temporadas 2022/23, 2023/24 y 2024/25 salvó que pueda demostrar antes del 31 de enero que sus deudas con otros clubes gracias a los traspasos realizados en el último tiempo han sido pagadas. Sino lo consigue, Sporting de Lisboa se quedará por fuera de torneos como la Champions League incluso si sale campeón en el campeonato local. Otros equipos como Porto o Real Betis en España podrían sufrir el mismo destino más pronto que tarde.