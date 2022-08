Este jueves se ha realizado el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Barcelona ha sido uno de los protagonistas, puesto que le ha tocado rivales complicados en su afán de buscar los octavos de final del torneo. Volverá a cruzarse con Bayern Múnich en un duelo especial y se las verá también ante Inter de Milán y el Viktoria Plzen. Las reacciones respecto a los rivales 'culés' no se han hecho esperar.

El Barça integró el bombo 2 del sorteo y cayó en el Grupo C que ya integraba el Bayern, un rival que ha sido un dolor de cabeza en los últimos duelos que han tenido, así como también hay cierto condimento por el reencuentro de Robert Lewandowski con sus excompañeros. Luego, se le sumó Inter en lo que ya se anticipaba como el "grupo de la muerte". El Viktoria Plzen fue el último elegido y será la 'Cenicienta' de esta zona.

A partir de lo que fue el sorteo, se han conocido las declaraciones de algunos directivos del club. Jordi Cruyff, miembro de la dirección deportiva de Barcelona, calificó de "grupo de la muerte", tal cual, a los emparejamientos con estos tres rivales en una nota con Vamos (Movistar+).

"Será difícil, con equipos fuertes e importantes, un grupo de la muerte para disfrutar y sufrir", sentenció cuando habló sobre el Bayern. "Tenemos un equipo diferente al de otras temporadas y creo que podemos jugar de tú a tú", agregó sobre su rival 'bávaro'. En tanto, para referirse a sus otros rivales, dijo: "Inter se ha reforzado con Lukaku y será un partido difícil. Y nunca hay que perder de vista al cuarto, que suele ser un equipo muy físico, muy alto, hay que respetar a todos".

Por su parte, el vicepresidente deportivo Rafa Yuste apuntó al optimismo para encarar este gran desafío que será el Grupo C de la Champions League. "Nos hemos reforzado bien, Jordi Cruyff y Mateu Alemany han hecho un trabajo excelente y no hay excusas, tenemos que competir ante estos rivales. Los respetamos, pero preocupación no es la palabra. Y viendo la ilusión de la afición y las ganas del staff y de los jugadores tenemos que ser optimistas", manifestó.