La UEFA Champions League está a la vuelta e la esquina y ha llegado la hora de tomar decisiones en Nyon. La sede del máximo ente del fútbol europeo se ha reunido con el fin de establecer que ocurrirá con la presencia del público a lo largo de la Liga de Campeones. Ceferin y compañía tendrán que adaptarse a varios panoramas.

El escenario nunca ha sido fácil de moldear. Europa vive tiempos de incertidumbre en medio de una nueva ola de contagios que complica a cada país de una manera distinta. Sumado a esto, el Brexit hace que UEFA haya perdido facultades en Reino Unido, donde deberá respetar las decisiones que se tomen desde Londres alrededor de la participación de sus clubes en los torneos internacionales. Dicho esto, Ceferin ya ha conseguido marcar terreno y lograr su objetivo.

Y es que desde MARCA confirman que el máximo dirigente de UEFA ha podido finalmente lograr que todas las federaciones adjuntas al ente aprueben el regreso de la hinchada visitante, siempre y cuando se mantengan los números de la pandemia que se tienen ahora mismo en cada país que dispute encuentros de Champions. 5% de las boletas disponibles en cada partido irán destinados a esos viajeros que pretenden seguir a su equipo por toda Europa.

Los que definirán las normas de juego

Eso sí, tendrán que hacerlo respetando las medidas que los gobiernos nacionales tengan como requisitos. Si bien algunos países del viejo continente como Croacia tienen un movimiento libre de personas desde hace un tiempo, existen otros territorios donde el pasaporte Covid o un certificado de vacunación se hacen indispensables para ingresar. La medida irá siendo modificada a medida que Europa atraviesa la quinta ola.

La noticia ha sido celebrada en todo el viejo continente, donde pronto empezaremos a ver encuentros en territorio ingles con un lleno absolutos en las dos gradas. Manchester City vs. PSG, Liverpool vs. Milan o Chelsea vs. Juventus serán los primeros grandes encuentros de UEFA Champions League con todo vendido desde marzo de 2019.