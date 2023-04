Chelsea vs. Real Madrid: alineaciones para el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League

Comienza la semana que definirá a los últimos cuatro aspirantes a la UEFA Champions League 2022/2023. Chelsea y Real Madrid abrirán una jornada donde los Blues se juegan la vida, donde los Merengues llegan con una ventaja más que positiva y donde así se perfilan las formaciones de Frank Lampard como de Carlo Ancelotti para el duelo. Partidazo en Londres.

Desde las 21:00 hora local de este martes 18 de abril que todos los ojos se pondrán sobre un Stamford Bridge donde hay más que una Liga de Campeones en juego. Chelsea, que no contará con Ben Chilwell por sanción ni con Kalidou Koulibaly por lesión, necesita remontar el 2-0 de la ida no solo para seguir soñando con Europa, sino para por encima de todo no comprometer el futuro de su proyecto en el mercado de fichajes. Sin el dinero de UEFA, habrá fuga de estrellas en el barrio de Fulham.

Del otro lado del tablero aparece un Real Madrid que hace un año tomó The Bridge con triplete de Karim Benzema, que sueña con la Champions número 15 y que de momento solo no podrá contar con el lesionado Ferland Mendy. Eder Militao y Dani Carvajal, apercibidos de cara a un hipotético duelo de semifinales contra Manchester City o Bayern Múnich.

Posibles onces

Kepa Arrizabalaga, Reece James, Thiago Silva, Wesley Fofana, Marc Cucurella, N’Golo Kante, Enzo Fernández, Mateo Kovacic, Raheem Sterling, Kai Havertz y Joao Felix, los que más fuerte suenan por estas horas para buscar la remontada en un Chelsea que necesita si o sí de un triunfo por dos goles para seguir soñando con la Liga de Campeones.

Igualmente en este sentido, se espera que Carlo Ancelotti salga a The Bridge con Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Eduardo Camavinga; Luka Modric, Toni Kroos; Federico Valverde, Rodrygo, Vinicius Júnior y Karim Benzema en un once de gala donde Real Madrid apostará por los nombres que más resultado le vienen dando al italiano en el último tiempo. ¿Quién se mete en semifinales?