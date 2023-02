Chelsea ha tenido récord en el último mercado de invierno donde ha fichado a cuanto jugador pudo. Un gasto de más de 300 millones de euros ha dejado con la boca abierta a propios y extraños. Pero la llegada de múltiples figuras también opaca a algunos que ya estaban en la plantilla del club y es el caso de Pierre-Emerick Aubameyang, quien tendría un pie afuera del club.

El gabonés llegó a los 'Blues' en el mercado de verano pasado a cambio de sólo 12 millones de euros, proveniente de Barcelona, quien lo recuperó de gran manera durante el primer semestre del año 2022. Sin embargo, su retorno a la Premier League no ha sido bueno, ya que apenas marcó un gol en 11 partidos disputados.

Chelsea, ante esto, empieza a soltarle la mano. Para Graham Potter no es una prioridad y lo sacó de la lista de buena fe para los octavos de final de la Champions League (se unieron Enzo Fernández, Mykhaylo Mudryk y Joao Félix). Además, según The Guardian, Aubameyang está entre los jugadores "transferibles" en el próximo mercado de verano.

Chelsea eligó al posible reemplazo de Aubameyang

Así, si bien ya tendrían un preacuerdo con Christopher Nkunku (RB Leipzig), para sumarse en julio de 2023, Chelsea quiere a un centrodelantero de área y goleador para terminar de armar su delantera. Según medios ingleses como The Mirror y The Sun, Victor Osimhen, figura de Napoli, es el elegido para ser el nuevo '9' de los 'Blues'. Sin embargo, su llegada no es para nada sencilla.

Según la información de ambos medios, fichar a Osimhen le demadará a Chelsea una cifra de más de 100 millones de euros. Napoli pretende esa cifra y tiene también como rivales por su fichaje a Manchester United y PSG. Sin embargo, como se vio en el pasado mercado de invierno, no tiene problemas en meterse en una 'guerra' para contratar futbolistas.

Osimhen es uno de los 'killers' que tiene esta temporada el fútbol europeo. Es que lleva 15 goles en 20 partidos jugados durante esta campaña con Napoli, que se encamina al título de la Serie A. El nigeriano se ha destapado, luego de que el club italiano le tuvo mucha paciencia, ya que es un jugador que llegó en 2020 y a cambio de 75 millones de euros (pagados a Lille). Chelsea lo quiere y luchará para que se convierta en el reemplazo de 'Auba'.