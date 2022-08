Con Dybala y Cuadrado, alineaciones para Juventus vs Roma por la fecha 3 de la Serie A

Juventus y Roma protagonizan este sábado uno de los duelos más esperados de la fecha 3 de la Serie A. Es que Paulo Dybala vuelve a Juventus Stadium para enfrentar a su exclub, esta vez vistiendo la camiseta 'giallorossa' bajo las órdenes de Jose Mourinho. Promesa de partidazo que tiene estas posibles alineaciones.

Los 'Bianconeros' tuvieron un buen debut en esta Serie A al golear a Sassuolo por 3-0, pero en la última jornada no mostró una buena versión e igualó sin goles ante Sampdoria. Ahora, tiene un importante desafío ante los romanistas con la posibilidad de superarlo en la tabla de posiciones en caso de salir victorioso.

Roma, por su parte, llega a este partido con dos triunfos por 1-0 ante Salernitana y Cremonese para ser uno de los equipos que llega con puntaje ideal a esta tercera jornada de la liga italiana. Dybala tiene un partido especial, ya que se enfrenta a varios de sus excompañeros tras su paso por la 'Juve'. 'La Joya' busca mostrar su valía ante el equipo que no le renovó su contrato hace algunos meses.

El esperado partido Juventus vs. Roma se podrá disfrutar en vivo por Star+. Se trata de uno de los duelos con más historia en Italia donde 'La Vecchia Signora' domina el historial con 91 triunfos en 190 partidos disputados. 'La Loba' ganó 47 y hubo 52 empates. El último partido fue triunfo 'bianconero' por 4-3 donde casualmente Dybala anotó un gol.

ALINEACIONES PARA EL PARTIDO

EL POSIBLE 11 DE JUVENTUS

Massimiliano Allegri no puede contar con Leonardo Bonucci, quien sigue recuperándose de una lesión. A su vez, se duda de la presencia de Wojciech Szczesny en la portería. En caso de que el polaco no juegue, el once titular de Juventus sería con Mattia Perin; Mattia De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Manuel Locatelli, Adrien Rabiot; Juan Guillermo Cuadrado, Weston McKennie, Filip Kostic; y Dusan Vlahovic.

EL POSIBLE 11 DE ROMA

Nicolò Zaniolo sería resguardado por Mourinho, por lo que se espera que Roma tenga al menos un cambio para enfrentar a Juventus. La alineación titular tendría a Rui Patricio; Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibañez; Rick Karsdorp, Nemenja Matic, Bryan Cristante, Leonardo Spinazzola; Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini; y Tammy Abraham.