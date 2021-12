Desde Borussia Dortmund confirman que no hay cláusula de liberación en el contrato de Erling Haaland.

Confirmado: no hay cláusula en el contrato de Erling Haaland

Avanza la temporada y se calienta la situación de Erling Haaland de cara al mercado de pases de verano. El noruego es pretendido por varios de los principales equipos del fútbol europeo y todo apunta a que sus días en Borussia Dortmund están contados. Desde hace meses se especula con una presunta cláusula de rescisión en el contrato del jugador, pero finalmente ha sido desmentida por parte del club alemán.

Una de las grandes dudas que existe en torno a la situación de Erling Haaland es el coste de la operación para el club que decida ficharle. Desde hace meses, se habla de una cláusula de rescisión de 75 millones de euros, pero la existencia de la misma no había sido confirmada o desmentida categóricamente por nadie con voz autorizada. Ahora ha salido Hans-Joachim Watzke, director general de Borussia Dormund a desmentirlo.

Watzke declaró este jueves ante Sport1 sobre la situación de su delantero estrella. Una de las cartas a usar por los clubes interesados por la ficha era la cláusula de 75 millones de euros. No obstante, el dirigente alemán ha salido a desmentir la existencia de la misma, por lo que no habría ningún monto firmado por el que se libere al jugador. "No puedo confirmar una cláusula de rescisión como tal".

El director general de Borussia Dormund añadió que las cláusulas de salida no son un recurso del que estén sacando mayor provecho en el Signal Iduna Park en estos momentos, asegurando que casi ninguno de sus jugadores tienen cláusulas de saida establecidas en sus contratos. "Más del 90 por ciento de nuestros contratos con los jugadores no contienen cláusula de rescisión".

Acuerdo verbal

A pesar de no haber una cláusula firmada, Borussia Dortmund no puede poner demasiadas trabas a la salida de Erling Haaland. Las partes tienen un acuerdo verbal para el mercado de pases de final de temporada, por lo que se espera que el monto para sacar al noruego del plantel de Marco Rose rondará entre los 100 y 120 millones de euros. A esto se le añaden las altas exigencias salariales de Mino Raiola.