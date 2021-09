Contundente: Solskjaer no se quedó callado ante las críticas de Rio Ferdinand

Lo ocurrido con Manchester United en el inicio de la Champions League tomó por sorpresa a todos. El equipo inglés perdió el partido contra Young Boys en el último minuto y el proyecto de Ole Gunnar Solskaer ha sido puesto en duda una vez más. Uno de los que ha salido a criticar lo ocurrido en Suiza es la leyenda del club, Rio Ferdinand. El exjugador cuestionó la autoridad del DT ante el comportamiento de Cristiano Ronaldo en el banquillo. Ahora ha llegado la respuesta del entrenador.

Luego de ser reemplazado en el partido por la Champions League, Cristiano Ronaldo fue visto levantándose del banquillo y gritando hacia el campo. Muchas personas interpretaron que el portugués estaba dando indicaciones a sus compañeros, actitud que no agradó a Rio Ferdinand. El exjugador fue muy crítico con el DT y la nueva estrella del equipo.

Ferdinand consideró que el comportamiento de CR7 no beneficia para nada a Solskjaer. "Entiendo que cuando la gente ve a Cristiano comportándose así, piensa que es un chico apasionado, que quiere ganar y no puede evitar ver al equipo en problemas. Pero si eso significa levantarse y gritar instrucciones, no es bueno" dijo ante los micrófonos de Express.

Respuesta de Solskjaer

Previo a la visita a West Ham, el Ole Gunnar Solskjaer fue cuestionado por el mismo medio por los las palabras de su excompañero. "Rio, de nuevo, comenta cosas que realmente no sabe. Debería haber sido una tarjeta amarilla para Martins Pereira por derribar a Nemanja Matic. Tanto Bruno Fernandes como Cristiano de repente saltaron y estuvieron junto a mí. Estuvieron allí por un breve momento y le gritaron al árbitro. Pero luego ambos se sentaron".

"Sabemos que solo se permite a un hombre en esa área técnica y ese soy yo o Carras, Mick o Kieran. Fue sólo un impulso del momento, Pereira debería haber sido expulsado, así que no tengo ningún problema con que muestren algo de pasión y luego vuelvan a bajar. No es que Cristiano estuviera entrenando a los jugadores, no" añadió Solskjaer.