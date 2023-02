En Paris Saint-Germain, nuevamente, hay caso Neymar. La polémica alrededor del brasileño crece con las novedades que van surgiendo respecto a su día a día, su rendimiento en el campo de juego pero también con respecto a su futuro futbolístico, que podría estar lejos de la capital francesa. Sin embargo, ahora, el 'crack' habría dado un indicio sobre lo que pasará con él cuando termine la temporada y en París se agarran la cabeza.

Neymar atraviesa un momento crítico cuando debe aparecer para ayudar a PSG en la Ligue 1 de Francia y en la Champions League. Si bien había tenido un gran arranque de temporada, después del Mundial de Qatar ha sido una sombra de lo que fue ese inicio de campaña. Por eso, los portales franceses lo han atacado por su rendimiento.

Pero eso no es todo. Su difícil relación con Kylian Mbappé también ha generado controversia en los últimos días. Es que si bien el joven nacido en Bondy ha dicho que el equipo debe "comer y dormir bien", algo que el brasileño no ha cumplido. Es que recientemente se lo vio en un torneo de póker hasta altas horas de la noche y pasó por un McDonald's, según se vio en una foto viral. Todo mal.

Y por último, el tema de su futuro también genera entredichos en PSG. L'Equipe y Goal aseguran que hubo una fuerte discusión entre Neymar y el asesor deportivo Luis Campos. El ex Barcelona le criticó el mercado de fichajes que tuvo el conjunto parisino en el pasado por no traer futbolistas que ayuden al primer equipo. A esto habría que summar una información del diario L'Equipe, que asegura que 'Ney' no estaría dispuesto a irse.

El citado medio francés asegura que Neymar quiere cumplir su contrato con PSG (hasta 2027) y se lo hizo saber al club. Una actitud que complica las intenciones que tienen en la capital francesa, ya que buscan la salida del brasileño para aligerar el límite salarial (percibe 36 millones de euros por temporada) y pensar precisamente en nuevos fichajes. Chelsea buscaría su fichaje, pero con esta idea, todo podría derrumbarse. ¿Qué harán en París con esta actitud del brasileño?