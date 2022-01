El futuro de Kylian Mbappé vuelve a ser puesto en cuestión tras las sorpresivas declaraciones de un ex Real Madrid.

"Creo que Mbappé se quedará en PSG", un ex Real Madrid sorprende

El futuro de Kylian Mbappé está en boca de todos. Si bien todo apunta a que el futbolista definirá todo sobre el final de temporada, mucho se habla de la posibilidad de que fiche por Real Madrid y deje definitivamente Paris Saint-Germain. Sin embargo, las declaraciones de un exjugador del equipo 'merengue' al respecto han sorprendido.

Geremi, excampeón de Champions League con Real Madrid en el 2000 y 2002, sorprendió con sus declaraciones en una entrevista en Express Sport. Para él, Mbappé continuará en PSG, ya que no ve posible que pueda darse el fichaje al Santiago Bernabéu y explica las razones de su opinión.

"Mi opinión personal es que, para mí, no creo que sea posible (llegar a Real Madrid). Recuerdo que Mbappé al principio decía 'mi deseo es jugar con el futbolista más grande del mundo'. Ahora, cuando miras la plantilla del Paris Saint-Germain, ¡lo tiene ahí! No creo que se mueva cuando tenga a todos los mejores jugadores del mundo a su lado", afirmó el también exjugador de Cerro Porteño y Newcastle, entre otros tantos equipos.

A su vez, el exinternacional con Camerún (119 partidos y 13 goles) afirmó: "Cuando pasas de un club a otro club es como empezar otro reto. Ya está asentado, es uno de los mejores jugadores del Paris Saint-Germain. Así que creo que ha comenzado a convertirse en uno de los líderes en el vestuario, uno de los mejores jugadores en el vestuario".

Su pasado en el conjunto 'merengue' parece no ser motivo para afirmar que Mbappé pueda cambiar de equipo. "A mí me gustaría que se fuera al Real Madrid porque yo jugué en el Real Madrid. Pero, como jugador, cuando miro cómo pensaría, no creo que sea posible. Creo que se quedará en el Paris Saint-Germain", sentenció.