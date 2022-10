Su desplante tendrá una millonaria multa, sanciones deportivas y un sinfín de críticas, pero la verdadera pregunta que existe pasa por saber que hará Manchester United con su sueldo, contrato y ficha en un equipo que cada vez más cabalga al ritmo de Erik Ten Hag. Por Inglaterra solo ven una solución al caso Cristiano Ronaldo.

Hubo comunicado para pedir disculpas, un millón de euros de multa y al anuncio de que se encuentra entrenando solo de cara al duelo con Chelsea. La Premier League empieza a hacerse preguntas tras el pedido de perdón de un CR7 que por segunda vez en lo que vamos de temporada (ya lo había hecho ante Rayo Vallecano en un amistoso), abandonó Old Trafford antes del pitido final y como acto de protesta a las decisiones de Ten Hag.

Hubo reuniones por Carrington ayer de cara a tomar medidas pertinentes, así como para apoyar de manera unilateral a un entrenador que lentamente va sacando al United de ese pozo donde se encuentra inmerso desde el 2013. The Athletic no duda, solo hay una vía de escape a corto plazo para una novela donde Cristiano Ronaldo y medio Manchester desean salir más pronto que tarde.

Qatar 2022, la solución

No hay interesados en CR7 y dicho hecho se encuentra relacionado por supuesto a sus 37 años de edad, a los casi 30 millones de euros de su contrato y a un vínculo con Manchester United que terminará en verano del 2023. Supone una ilusión pensar en el luso por Old Trafford más allá del 30 de junio, por lo que la pregunta pasa por saber cuándo abandonará los Red Devils el máximo goleador en la historia de este deporte.

Desde The Athletic solo ven una solución a corto plazo y esta pasa por que CR7 realice una más que positiva Copa del Mundo. No para que Ten Hag vuelva a incluirle en sus planes, sino para ponerle en el mercado de invierno y sacar tajada por una estrella de la que ni el mismo entrenador neerlandés duda cuando se encuentra en frente de la portería. Apuntan eso sí, que el DT no quiere más escándalos y que si por el fuera, Ronaldo no va más en Manchester.

Solo el tiempo dirá que ocurre, pero en The Athletic afirman que buena parte de la directiva, vestuario y patas del club esperan que Qatar 2022 se convierta en un aliado más de la entidad para terminar con una novela llamada CR7 que acapara todo en cada jornada del equipo de Erik Ten Hag. ¿Volverá a contar el de los Países Bajos con el delantero? Pronto para saberlo.