Cristiano Ronaldo volvió a las redes tras un par de días de ausencia, luego de la terrible noticia que dio al mundo con la pérdida de su pequeño bebé, la conmoción que se generó fue expresada por Liverpool y su hinchada.

Al día siguiente de la noticia, la Premier League tenía programado el gran clásico inglés, y aunque Crstiano no pudo ser parte -por razones lógicas- las gradas de Anfield Road prepararon un sentido homenaje: al minuto siete del partido, todos se pusieron de pie para aplaudir a Cristiano y su familia, al son del You´ll Never Walk Alone, el propio Jürgen Klopp se sumó al momento emotivo.

La situación, obviamente no pasó desapercibida para Cristiano y toda la familia, que tras un par de días de ausencia en redes agradeció el gesto de la hinchada del tradicional rival de toda la vida: "Un mundo... Un deporte... Una familia global... Gracias Anfield. Mi familia y yo nunca olvidaremos este momento de respeto y compasión".

Cristiano Ronaldo es el jugador más influyente en Manchester United en esta temporada, y aunque Erik ten Hag -ya confirmado nuevo DT del Manchester- ha dado señales de que no quiere al crack portugués en el equipo futuro, parece difícil que se rompa ese vínculo.

Ronaldo está en este momento rodeado de su familia, buscando fortalecer el grupo familiar, con la llegada de la nueva niña y buscando consuelo por lo vivido, por eso no está presente en los entrenamientos del Manchester, por eso en ese contexto el mimo de la gente de Anfield fue una linda muestra de aprecio bien ganando en el mundo del fútbol para el goleador histórico de este deporte.