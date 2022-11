Por la última fecha antes del receso por el Mundial de Qatar 2022, Manchester United consiguió este domingo un triunfo agónico ante Fulham. Tras el encuentro, los tres puntos parecían llevar calma para que Erik ten Hag ordenara al equipo en la pausa de la temporada, pero todo se agitó horas más tarde.

Es que, en una entrevista con el periodista Piers Morgan, Cristiano Ronaldo ventiló todo lo que le sucede en Old Trafford. El delantero portugués, que transita su segundo ciclo en el club, se siente traicionado por directivos y cuerpo técnico, que no lo quieren allí y tampoco la temporada anterior. Será una charla de 90 minutos, de la que apenas se mostraron adelantos.

"Creo que los fans deberían saber la verdad. Quiero lo mejor para el club. Por eso vine al Manchester United. Pero hay algunas cosas adentro que no nos ayudan a llegar al nivel más alto como City, Liverpool e incluso ahora Arsenal. Un club con esta dimensión debería estar en la cima en mi opinión y lamentablemente no es así", disparó CR7, explicando que desde la salida de Sir Alex Ferguson nada mejoró en la institución.

Además, tuvo palabras duras para con su exDT Ralf Rangnick: "Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Ni siquiera había oído hablar de él". Y luego continuó por la misma línea con su actual, Erik ten Hag: "No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto".

Aunque no está dentro del club hoy en día, también hubo dardos para Wayne Rooney, que había criticado su actualidad futbolística: "No sé por qué me critica tanto, probablemente porque terminó su carrera y yo todavía estoy jugando a un alto nivel. Y no voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es verdad..."