Está claro que la situación de Cristiano Ronaldo en Manchester United es crítica. El futbolista fue desplazado de la última convocatoria de los Red Devils luego de la ya conocida escena de su abandono en Old Trafford. Las leyendas de la Premier League siguen pronunciándose sobre la actualidad del portugués.

La salida de Cristiano Ronaldo de Old Trafford y su posterior exclusión de la convocatoria ante Chelsea sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, fueron las leyendas, Gary Neville y Jaap Stam quienes recomendaron al portugués que salga del equipo en Sky Sports.

El primero en hablar del tema fue Neville. "Cristiano Ronaldo tendrá que irse a otro lado y jugar todas las semanas porque no puede aceptar estar en el banquillo. Termínalo esta semana o haz una tregua para llegar a la Copa del Mundo y luego termínalo. Pero esto tiene que terminar"

El exjugador resaltó que debe haber una reunión entre las partes en los próximos días para acordar la salida. "El Manchester United es mejor sin él y Erik ten Hag lo sabe. Lo único que pueden hacer Cristiano y el club es reunirse la próxima semana y terminar la relación".

¿Juegan mejor sin CR7?

Jaap Stam aseguró que la salida no solo será positiva para Cristiano Ronaldo, sino también para Manchester United. "El United marca más goles y gana más puntos sin él, es un hecho. Está llegando al final de su carrera. Solo tiene que asumir que el equipo es mejor sin él... o irse. No puede lidiar con el hecho de ser suplente. No es justo para él ser recordado por esta situación".