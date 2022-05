El futuro de Manchester United ya toma rumbo con el mando de Erik ten Hag, quien terminó su compromiso con Ajax tras el título de la Eredivisie y, ahora, tendrá la difícil tarea de levantar al gigante dormido. La llegada del director técnico neerlandés ya ha causado impacto y hasta ciertos rumores de salida de varias figuras. Uno de los que se mencionó podía salir del equipo es Cristiano Ronaldo. Lejos de ello, el portugués ha mandado un mensaje a su propio entrenador en su llegada.

La temporada de CR7 no ha sido del todo positiva teniendo en cuenta lo que ha sucedido con el equipo, que no ha estado a la altura ni en la Premier League ni en la Champions League. El luso ha anotado 18 goles desde su regreso a Old Trafford por la liga inglesa, un número más que aceptable, pero que no pudo venir con títulos. Además, los 'Diablos Rojos' quedaron afuera de la clasificación a la próxima Champions.

Por eso, mucho se especulaba con una posible salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United, sobre todo con la llegada de Erik ten Hag a la dirección técnica. Sin embargo, el portugués está cien por ciento comprometido con la institución de Old Trafford e incluso le dio la bienvenida a su nuevo entrenador. En una nota de prensa del club, se conocieron sus primeras reflexiones sobre la llegada del reciente campeón con Ajax.

"Lo que sé de él es que hizo un trabajo fantástico para el Ajax, que es un entrenador experimentado. Pero tenemos que darle tiempo", advirtió en primera medida CR7. Luego, le hizo una promesa que coincidió con su deseo de que tenga éxito en su paso por los 'Diablos Rojos'. "Espero que tengamos éxito, por supuesto, porque, si tienes éxito, todo Manchester también tendrá éxito (...) Estamos felices y emocionados, no solo como jugadores, sino también como aficionados. Le deseo lo mejor y confiamos que el año que viene vamos a ganar trofeos", prometió.

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo muestran su intención de querer seguir comprometido con Manchester United, al menos hasta la próxima temporada. Precisamente, su contrato termina en 2023, por lo que jugaría su última temporada en Old Trafford, a menos que el club tenga intenciones de renovarlo y que así también lo quiera Erik ten Hag.