La pregunta de moda por estas horas en Manchester United pasa por saber cual será el futuro de un Cristiano Ronaldo que habrá que ver si encaja o no en el proyecto de Erik Ten Hag. David Beckham, tajante sobre el tema.

¿Qué va a pasar con Cristiano Ronaldo? Es el interrogante que acapara todo por estas en un Manchester United que no jugará la próxima Liga de Campeones. Desde los Red Devils tendrán que reconstruir un equipo donde todavía no puede asegurarse que el luso sea parte de este proceso de la mano de Erik Ten Hag. David Beckham se mostró contundente en cuanto a si el 7 debe seguir o no.

Para muchos fue su heredero, pero ya por el solo hecho de tratarse de una de las leyendas más importantes en los último 30 años del Manchester United, David Beckham tiene derecho a opinar sobre cada tema que envuelve a los Red Devils. Mientras continúa buscando potenciar a su Inter de Miami en la MLS, el Spice Boy aseguró que no ha dejado de seguir la actualidad del equipo de sus amores.

Sky Sports es quien recoge el testimonio del histórico 7 en relación a la pregunta de moda por estas horas en Old Trafford. El futuro de Cristiano es un enigma y solo Erik Ten Hag tendrá voz para decidir que será de un delantero que a sus 37 años sigue rompiendo las redes del viejo continente. Beckham por lo menos, lo tiene claro.

El aval del 7

"Es importante para él, todos sabemos cuánto significa United para él. Sigue haciendo lo que mejor sabe hacer…Estar haciendo lo que está haciendo a su edad es realmente increíble, así que espero que continúe por uno o dos años más", confesaba el británico sobre un Cristiano Ronaldo al que ve totalmente capaz de seguir al frente de un equipo donde se vienen cambios de peso.

Sin la próxima Champions, con el contrato más alto de la Premier y en un club donde saldrán hasta 12 jugadores, el futuro de Cristiano Ronaldo será definido más pronto que tarde por un Manchester United donde David Beckham pide que se apueste por el 7 de cara al futuro. Erik Ten Hag repetimos, tendrá la última palabra.