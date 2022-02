Siempre que Cristiano Ronaldo da una entevista deja cosas muy importantes para resaltar, y el goleador de la Champions League sabe que está dejando marcas muy importantes en el mundo del fútbol, pero no solo eso, siente que deja huella por donde pasó.

"Mi vida fue un viaje muy bonito. Dejé huella en todos los sitios donde he pasado. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que pueda llegar, bueno, a las cifras pueden llegar, pero tener ese orgullo de decir que por donde he pasado, dejé mi marca. Y eso a mí me deja feliz", dijo en una confesión a DAZN con quien tuvo una entrevista donde quedaron varias frases.

El portugués también afirmó que es consciente de que los años pasan y que no es lo mismo para un jugador como él tener 25 que 35 años, pero siente que ha madurado mucho como profesional: "Tú tienes que ser inteligente y decir que, cuando tienes 20 o 25, no es igual que 35. Esa es la madurez, la experiencia, la inteligencia de entender que a lo mejor pierdes en unas cosas pero ganas en otras y tener el correcto equilibrio para poder seguir compitiendo y estar al más alto nivel".

Cristiano siente que está en el lugar que quiere estar, aunque también sabe que necesita estar en la alta competencia para pelear cosas importatantes y sobre su continuidad en el United dijo: "Es difícil decir que no quiero más, porque si estoy en un club que me da la oportunidad de ganar más cosas, ¿por qué no?, yo quiero seguir ganando cosas importantes".

Aunque también sabe que el factor tiempo, es algo que comienza a jugarle en contra, pero Cristino se puso un plazo para seguir en la máximo competencia: "Sé que no me quedan muchos años jugando, serán cuatro o cinco más, ya veremos, y quiero ganar más cosas".



Cristiano es el máximo goleador de Champions League, el máximo goleador internacional, el que más goles hizo en la temporada con Manchester United y está con 804 goles como el segundo máximo goleador de la historia del fútbol, y CR7 sabe de todo esto: "Los hechos son los hechos, el resto no importa nada. Por eso estoy muy contento con mi forma, sigo marcando goles, ayudando tanto en la selección como en el Manchester United y por eso quiero seguir así".