"Cristiano Ronaldo rechazó a Manchester City para no ser suplente con Guardiola", según exjugador

Cristiano Ronaldo causó gran sensación cuando varios medios lo daban como nuevo fichaje de Manchester City. El acuerdo parecía prácticamente un hecho, pero apareció Manchester United para recuperarlo y así dejar a los 'citizens' sin el portugués. Aunque, todo se habría tratado de un rechazo del propio jugador a la figura de Pep Guardiola.

Trevor Sinclair, exjugador de Manchester City entre 2003 y 2007, dejó una teoría que ha causado mucho debate en Inglaterra. En una entrevista para TalkSport, sorprendió con su explicación a por qué Cristiano rechazó al club del Etihad. Para él, el 'orgullo' del portugués habría sido más que la chance de ganar títulos.

Cristiano no atraviesa un buen momento en Manchester United y respecto a esto, Sinclair cree que esto ha sido beneficioso para los 'citizens'. "Estoy empezando a pensar que el Manchester City se salió con la suya al no fichar a Cristiano Ronaldo", comenzó diciendo.

Para Sinclair, CR7 es el culpable del mal momento de Manchester United, ya que asegura que "está causando muchos problemas" en el vestuario. "Mirando a algunos de los jugadores jóvenes del equipo como Jadon Sancho o Marcus Rashford, se puede ver que están luchando por triunfar, pero por supuesto Cristiano es el culpable", aseguró.

Y para este exjugador, retirado en 2008, Cristiano Ronaldo tuvo el suficiente orgullo para rechaza a Manchester City para ser protagonista en el 'United'. "No fue allí no porque no fuera a ganar trofeos, porque habría ganado muchos, pero creo que fue porque sabía que sería suplente para Pep Guardiola", opinó.

En base a esta teoría, agregó: "En Old Trafford sentía que casi podía mandar sobre Solskjaer. Creo que algunos solo quieren hacer más por sí mismos y eso nunca es bueno para el club".