Inglaterra se prepara para el principio del fin de una novela que ha eclipsado toda la actualidad del Manchester United. Cristiano Ronaldo ya está en Old Trafford y esto es todo lo que tienes que saber de unas próximas 48 horas que serán definitivas.

Y llegó el gran día finalmente. Tras semanas llenas de especulaciones, mensajes entrecruzados, rechazos por parte de otros clubes y un discurso claro en ambas partes, Cristiano Ronaldo se medirá hoy al universo Manchester United para definir su próximo año. Esto es todo lo que hay que saber de 48 horas que definirán el futuro de CR7 en Old Trafford. Erik Ten Hag y los Glazer, expectantes con lo que viene.

El delantero portugués llegó anoche a una ciudad que desde hace días le espera y donde han seguido como el luso se entrenaba en su tierra natal a la espera de novedades. No hubo ofertas del Chelsea, Bayern de Múnich, Real Madrid o PSG, por lo que Cristiano Ronaldo puso rumbo a una Manchester donde ya se le espera por las instalaciones de Carrington.

The Sun, The Athletic y Fabrizio Romano hablan de jornada clave, de encuentros entre todas las partes y por encima de todo, de peticiones formales de cara a lo que viene. Que Cristiano Ronaldo haya llegado a Manchester no solo supone el deseo por terminar la novela, sino igualmente el hecho de que Jorge Mendes trae finalmente algo formal a la directiva de los Red Devils. Así será la hoja de ruta para el final de la novela.

Vuelta a los entrenamientos

Junto al resto de sus compañeros y a solo dos semanas de que la Premier League 2022/2023 ponga primera, Cristiano Ronaldo tendrá hoy su primer entrenamiento oficial de una temporada donde el luso alcanzará los 38 años. Sin ritmo de juego tras haberse perdido la gira asiática de los Red Devils, crucen las dudas en relación a como se encuentra CR7 de cara al choque con Brighton del 7 de agosto.

Atlético de Madrid y Rayo Vallecano serán los últimos amistosos de pretemporada (30 y 31 de julio) que diputará Manchester United. Los Colchoneros, detrás de CR7 desde la sombra, llegarán a Old Trafford para un encuentro donde la preparación de los hombres de Diego Pablo Simeone pasará a segundo plano.

Reunión con Ten Hag

Tras el entrenamiento de esta mañana en Carrington habrá lugar para el primer cara a cara. Cristiano Ronaldo y Erik Ten Hag, apuntan desde The Athletic, se verán frente a frente para exponer sus posturas de cara a un curso donde el entrenador neerlandés cuenta con el máximo goleador de este deporte. CR7 por su parte, pedirá ayuda para que le dejen buscar un equipo de Champions.

"Cristiano Ronaldo no está en venta, está en nuestros planes, no está con nosotros por cuestiones personales. Estamos planificando la temporada con Cristiano Ronaldo en nuestro equipo, eso es todo", fueron las palabras del nuevo DT de los Red Devils semanas atrás. Hoy ante la figura del luso, tendrá que defender dicha postura.

Los Glazer, última palabra

Pero no solo vendrán charlas con el cuerpo técnico, sino igualmente con una directiva que se escudará en los deseos de su entrenador para retener a CR7. The Sun afirma que habrá conversaciones con la familia que gobierna Manchester United para llegar a un acuerdo, así como que está pedirá a Jorge Mendes claridad de cara a las próximos días.

Todo esto solo en las próximas 24 horas enfrentarán Cristiano Ronaldo, Erik Ten Hag y Manchester United. Se espera que tras dichos conclaves y con el deseo de no alargar una novela que ha desgastado el inicio de un nuevo proyecto, el caso CR7 quede visto para sentencia mañana. ¿Saldrá el luso? Solo el tiempo y Jorge Mendes lo saben.