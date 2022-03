Cristiano no entrenó con normalidad el viernes y la baja se confirma a horas del derbi de Manchester, al no ingresar al hotel de concentración.

Ralf Rangnick tuvo que cambiar de planes el viernes en Manchestr United, dado que ni Cristiano Ronaldo, ni Edison Cavani entrenaron con normalidad, ambos serán baja para el derbi a pesar de que el DT confirmó la presencia de los dos en la conferencia de prensa.

En la lista de ausencias, también aparecen Raphael Varane y Luke Shaw, son cuatro las bajas que tiene Manchester United, pero la ausencia de Cristiano Ronaldo comienza a dar vuelta al mundo, por lo inesperado de su baja y por lo importante del partido para el United.

El diario The Mirror confirmó que Cristiano no participó de la última práctica, pero fue el diario local, Manchester Evening News, el que confirmó que Ronaldo no llegó al hotel de concentración en la noche previa al derbi de la ciudad, lo que enciende todas las alarmas en la ciudad.

Desde que llegó a Manchester, Cristiano tiene 23 partidos jugados y 9 goles, aunque en este 2022 solo lleva un tanto en su cuenta.

Su ausencia puede responder a la necesidad de Rangnick de no perder terreno en los dos frentes que tiene, la semana que viene juega dos finales, una en Premier League ante Tottenham, que pelean el cuarto cupo a Champions en las posiciones, y el 15 de marzo recibe al Atlético por esta edición de Champions League, lo cierto que es que el United llega muy reducido al derbi de la ciudad.