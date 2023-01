El Mundo desvela los últimos compases en la relación que luso y agente mantuvieron durante más de una década. La amistad entre CR7 y Jorge Mendes, rota desde que el representante no pudiese cumplir los deseos del goleador de Madeira.

Cristiano Ronaldo y su ruptura con Jorge Mendes: "O me consigues Chelsea o Bayern, o rompemos"

El arribo de Cristiano Ronaldo a tierras saudíes esconde una cara ‘B’ que se explica desde el final de su relación con el agente más icónico del fútbol internacional. Jorge Mendes y el luso habrían separado sus caminos luego de que el representante no pudiese conseguir un nuevo desafío para el delantero en el viejo continente: "O me consigues Chelsea o Bayern, o rompemos".

Al Nassr ya disfruta de los servicios de un CR7 que a sus 37 años asume por Riad los próximos desafíos de una carrera construida en toda regla junto a ese representante que desde hace más de una década manejaba su imagen y deseos contractuales en los despachos. Los rumores de ruptura entre Mendes con Cristiano, desvelados al detalle por El Mundo.

Todo habría comenzado con la famosa entrevista de Ronaldo en The Sun, donde el luso desveló las miserias del Mánchester United, donde pegó como nunca a los Glazer y donde incluso, dejó en claro que no sentía respeto por Erik Ten Hag. Mendes no habría visto con buenos ojos dicha charla con Piers Morgan, así como poner a CR7 en un lugar tan protagónico antes de la Copa del Mundo.

El mercado rompió todo

Cristiano dejaba Manchester United de manera gratuita sobre el mes de noviembre, por lo que llegaba la hora de encontrar un nuevo club por Europa que jamás apareció. Ni Real Madrid, Bayern Múnich o PSG movieron ficha mientras Mendes ofrecía los servicios de su pupilo por todo el viejo continente sin suerte. El Mundo asegura que la relación entre ambas parte, definida como una entre padre e hijo, iba llegando al punto de quiebre que finalmente llegaría con el fichaje de CR7 por el gigante en Oriente Medio.

"O me consigues Chelsea o Bayern, o rompemos", la frase con la que Cristiano, tal y como apuntan desde El Mundo, habría dejado en claro a Mendes que solo quería jugar por el fútbol europeo. Recordemos que el arribo del luso a Riad lo manejó Ricardo Regufe y no quien durante todos estos años había manejado la carrera del goleador portugués.

CR7, todavía ligado a Gestifute (empresa de Jorge Mendes), no manejará a corto plazo ninguna relación profesional con el agente de jugadores tras una serie de encontronazos y actos definidos por El Mundo como autodestructivos que terminaron la ‘amistad’ entre ambas partes. Cristiano pidió Chelsea o Bayern Múnich a un agente que vio como imposible saciar las pretensiones de su representado.