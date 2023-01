Cristiano Ronaldo ya no tiene a Jorge Mendes como agente. Su salida de Manchester United y su llegada a Al Nassr le puso punto final a la relación. ¿Qué pasó y quién es el nuevo representante del 'crack' portugués?

Cristiano Ronaldo ya es jugador de Al Nassr de Arabia Saudita y le puso punto final a su etapa en la élite europea. No es el único ciclo que ha terminado para el 'Bicho', ya que también culminó su vínculo con uno de los constructores de su carrera, el agente Jorge Mendes. La relación entre ambos finalizó por algunas diferencias.

El diario Público de Portugal dio a conocer todos los detalles sobre el final de la relación entre el 'crack' y el famoso agente de jugadores. Según reveló, el vínculo entre ambos se terminó en noviembre pasado, es decir cuando CR7 rescindió su contrato con Manchester United.

¿Cómo terminó el vínculo entre Cristiano Ronaldo y Jorge Mendes?

Mendes, quien es considerado uno de los agentes más reconocidos e influyentes del mundo, tuvo sus diferencias con Cristiano. En primer lugar, nunca estuvo de acuerdo con que el 'Bicho' diera esa famosa entrevista al periodista británico Piers Morgan. A su vez, se diferenció del pensamiento de su representado en cuanto a su futuro futbolístico. Así fue como ambos optaron por romper con el vínculo que los unía desde hace varios años.

Sin embargo, no fue lo único. El agente tampoco habría estado de acuerdo en la intención de CR7 de dejar Juventus en 2021. Esto se debió a las dificultades para encontrar un equipo a la altura de las exigencias de su representado. Al final, optó por Manchester United, aunque también hubo problemas allí.

Según el citado medio, en Manchester United, el regreso de Cristiano estuvo marcado por "malos comportamientos, los cuales la mayoría nunca se hicieron públicos". Por tal motivo, Mendes recibió varias quejas de parte del club inglés. A esto hay que sumar que el agente portugués trató de buscarle un nuevo equipo a Ronaldo y en noviembre ya había recibido la oferta de Al Nassr, el club que finalmente lo firmó.

Cristiano Ronaldo no quería jugar en Al Nassr

Cristiano Ronaldo no quería dejar el fútbol europeo. Por tal motivo, no consideró la oferta de Al Nassr en un primer momento. Así, decidió confiar en hacer un buen Mundial de Qatar para esperar pretendientes luego de esta competencia. Así fue el final de la relación con Jorge Mendes. A su vez, no tuvo la Copa del Mundo deseada y tuvo que afrontar la realidad.

Recuperó la oferta que le había hecho el conjunto saudí, pero lo hizo sin Jorge Mendes. El resto ya es un hecho conocido. Cristiano Ronaldo firmó un contrato millonario con Al Nassr de Arabia Saudita y ya fue presentado como su nuevo futbolista.

¿Quién es el nuevo agente de Cristiano Ronaldo?

Según Público, todos los asuntos de Cristiano Ronaldo quedan en Portugal. Es que su compatriota Ricardo Regufe se convirtió en su nuevo agente. Se trata de un empresario que estuvo muy ligado a la marca deportiva Nike durante varios años. Fue quien llevó adelante todas las negociaciones entre el 'Bicho' y Al Nassr y lo acompañó hasta Arabia Saudita durante los últimos días.

Lo curioso de la ruptura entre Mendes y CR7 es que todavía mantienen cierto vínculo. ¿Cómo? Los derechos de imagen de la gran figura lusa siguen siendo gestionados por Polaris, empresa vinculada a Jorge Mendes.