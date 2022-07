Explota el caso Cristiano Ronaldo, quien por segundo año consecutivo buscará cambiar de aires. Manchester United ya conoce las intenciones del luso por recalar en un nuevo destino que le permita disputar la UEFA Champions League. El delantero de 37 años se declara en rebeldía horas después de que los rumores ya fuesen una realidad.

No es una fecha más en Manchester United, pues la presente jornada marcaría el regreso de los internacionales de los Red Devils y el primer entrenamiento donde Erik Ten Hag tendría a todas sus fichas disponibles. Tras las filtraciones y anuncios de un deseo por cambiar de aires, la presencia de Cristiano Ronaldo era la más esperada por todos en Carrington.

El futuro del luso es un enigma donde solo Chelsea o Bayern Múnich parecen estar detrás de sus pasos. PSG es la preferencia de CR7, quien también dejan en claro desde MARCA que no vería con malos ojos un regreso al Bernabéu para jugar con Real Madrid. Desde la capital española no se plantean su vuelta…de momento.

Rebeldía

Acusando motivos familiares que tanto en la prensa tanto española como británica no terminan de creerse, ya es oficial que Cristiano Ronaldo no se presentó a la primera jornada de entrenamientos de un Manchester United que ya vive una nueva crisis. No será fácil asumir los 28 millones que cobra el delantero sin el dinero de la Liga de Campeones, pero es aún más complicado conseguir un club que asuma dicha cifra por un futbolista que no olvidemos, cuenta con 37 años en sus piernas.

Todo llega en medio de una reconstrucción que Ten Hag buscará conseguir a corto plazo por Old Trafford y que contaba con CR7 en sus filas. El caso Cristiano Ronaldo ha explotado finalmente y desde el Reino Unido medios como The Sun apuntan que podríamos estar ante solo el comienzo de una novela donde el delantero podría seguir no presentarse en la ciudad deportiva de Carrington.