Cristiano Ronaldo se prepara para una jornada decisiva de cara a conocer el futuro de un crack que a sus 37 años busca dejar Manchester United. No hay tiempo que perder para Jorge Mendes. Dos ofertas sobre la mesa.

Cristiano Ronaldo ha pedido dejar Manchester United y se avecinan horas claves para entender si el luso emprenderá o no nuevos desafíos. Old Trafford arde, Erik Ten Hag trina y Jorge Mendes ya maneja dos ofertas si es que los Glazer aceptan una nueva derrota en cuanto a un mercado que tiene mucho que ver con el futuro del delantero portugués.

Todo eran alegría hasta hace unos días, pero la bomba tirada por The Times desveló lo que Erik Ten Hag ya veía como un problema. El inmovilismo del Manchester United hizo estallar a un CR7 que ve a los suyos con menos opciones de pelear por la Premier League que hace 12 meses. Las llegadas de Erling Haaland o Darwin Núñez a los rivales de los Red Devils, el mejor ejemplo para entender el enojo de Cristiano con la directiva.

Una que justamente le quiere y que había acordado con Ten Hag la continuidad de quien fuese el máximo goleador de los Diablos Rojos en el último curso. Cristiano quiere retos, cree que en Manchester no los tendrá y tendrá en las próximas horas su primer cara a cara con el entrenador neerlandés para definir su futuro.

A la espera de una tercera oferta

The Sun es quien confirma como el luso regresará hoy a los entrenamientos en lo que ni mucho menos puede calificarse como un hecho menor. Será la primera vez que veamos a Erik Ten Hag junto a CR7 y por que no, de las últimas. Jorge Mendes conoce de las intenciones de Bayern Múnich (si se va Lewandowski quieren un recambio de garantías) y Chelsea (hubo reuniones en la última semana) en cuanto a seguir de cerca los pasos de un Cristiano Ronaldo que no se descarta una vieja posibilidad.

Y es que tal y como apuntan desde AS, el portugués se encuentra al tanto de la situación de Neymar en un PSG donde se vienen cambios de peso. Manu Sainz, amigo personal de CR7, dejó en claro que si desde el Parque de Los Príncipes solicitan sus servicios, Cristiano no tendría problema en conformar un ataque junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé.