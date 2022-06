Horas después de que los rumores alrededor de Cristiano Ronaldo fuesen desechados y de que comenzasen a filtrarse las primeras ofertas del equipo, desde Manchester United han empezado formalmente a moverse en un mercado donde Erik Ten Hag propone cuatro nombres a los Glazer por un total de 180 millones de euros. El reto en Old Trafford es gigante.

No habrá Liga de Campeones, si Europa League y la necesidad de volver a sentirse grande en una Premier League donde el Manchester United no es protagonista en la última década. Desde Old Trafford comienzan a moverse en un mercado sin apenas refuerzos y donde hasta 10 jugadores dejaran el club a lo largo de estas semanas.

La directiva de los Red Devils vienen hablando con su nuevo entrenador sobre refuerzos y este se muestra claro en cuanto a sus preferencias. Erik Ten Hag buscará potencia, clase, experiencia y por encima de todo, renovar a base de goles un equipo que necesita volver a sentirse grande en la mejor liga del mundo. Cuatro nombres por 180 millones, su fórmula para levantar al Manchester United tal y como anuncian desde The Athletic.

Frenkie De Jong : 70 millones de euros

El mediocampista neerlandés es la gran obsesión de Ten Hag para su primer curso por Old Trafford. Principal responsable de ese extraordinario nivel que le llevó al Barcelona, desde Manchester United pujan desde hace semanas por un crack a sus 25 años busca igualmente volver a sentirse importante.

Evanilson: 65 millones de euros

Uno de los nombres menos esperados de esta lista, pero que tiene y mucho que ver con la imposibilidad de hacerse con Darwin Núñez. Con 22 años encima y un Porto que se le queda pequeño, el brasileño ya ha visto a su club rechazar la primera propuesta enviada desde Old Trafford. Un 9 moderno y lleno de polivalencia en ataque.

Antony: 50 millones de euros

Otro que Ten Hag conoce de sobra y que en Ajax están por la tarea de vender, más no al precio que desde Manchester United desean contar con sus servicios. Consolidado en la selección brasileña y en el equipo que hace no mucho era del DT mankunian, Antony apunta hacía un Old Trafford donde suspiran por sus regates.

Christian Eriksen: libre

Es la experiencia que en Manchester quieren que se adueñe del centro del campo. Libre tras seis gloriosos meses en Brentford, el danés se debate entre llegar al United o regresar a un Tottenham donde también convencen sus formas. Sería el único de esta lista por el que no habría que pagar una sola libra.