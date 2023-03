Hinchas de Manchester United apuntaron contra Erik ten Hag por no darle oportunidad a un joven, que la rompió en la reciente Fecha FIFA.

En Manchester United empiezan a ver la luz luego de varios años de oscuridad donde han pasado varios entrenadores desde la salida de Sir Alex Ferguson. Con Erik ten Hag, la historia ha cambiado y en pocos meses ya logró un título: la Carabao Cup. Sin embargo, los hinchas exigen una renovación de la plantilla y claman por un futbolista de sus juveniles.

Es que un joven Zidane la rompió en esta reciente Fecha FIFA y para ten Hag no cuenta para el primer equipo. Se trata del mediocampista de 19 años, Zidane Iqbal, quien deslumbró a propios y extraños en el amistoso que Irak, su selección, jugó ante Rusia el pasado domingo.

En redes sociales han trascendido varios comentarios y hasta videos destacando la actuación de Iqbal. Su actuación ante Rusia fue realmente superlativa jugando suelto en el mediocampo con pases y gambetas, que asombraron a los hinchas de Manchester United. Por supuesto, los fanáticos piden por una oportunidad en el primer equipo.

"No sé por qué Ten Hag no le ha hecho debutar hasta ahora", "estamos desperdiciando su talento", "estaba regularmente en el primer equipo pero ahora no se le ve cerca del primer equipo", "algún día se convertirá en una parte integral de nuestro mediocampo como Scholes y Giggs en los viejos tiempos" han sido algunos de los comentarios que se han visto en las redes de parte de los fanáticos de los Red Devils.

Zidane Iqbal, con sólo 19 años, estuvo en el banco de suplentes en varios partidos de esta temporada, pero ten Hag no le dio un solo minuto. Ya debutó en el primer equipo de Manchester United, de la mano de Ralf Rangnick. Con esta actuación con Irak llama la atención a Manchester United y a Erik ten Hag, a través de los comentarios de los fanáticos.