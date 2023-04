No cabe duda de que Mario Balotelli es motivo de noticia porque sí porque no, pero más precisamente por las situaciones que están por fuera de los terrenos de juego; sin embargo, en esta oportunidad no es nada grave, sino que está en la venta de sus autos deportivos.

En el pasado, el atacante, quien ahora hace parte de la disciplina de Sion de Suiza, Se le recuerda por los accidentes de tránsito que tuvo mientras estaba con Manchester City, y precisamente con coches que superaban los millones; para nosotros los terrenales.

Lo cierto es que en charla con el podcast, Muschio Selvaggio, el ariete de 32 años manifestó está perdiendo su pasión por los coches deportivos; y no es para menos, ya que de su amplio garaje ya vendió dos autos de alta gama, como lo son un Lamborghini y un Ferrari.

Pero esta es la razón por la cual perdió el interés por este tipo de vehículos: “tuve dos o tres accidentes en Inglaterra. Choqué contra uno, una vez porque alguien frente a mí frenó de la nada. Y uno me atropelló y lo dijeron que yo causé el accidente”, situaciones que lo fueron marcando.

Ahora, el deportista tiene en venta tres carros, dos de tremenda presencia deportiva y uno que es un poco más modesto, el cual podría ser adquirido por una persona del común, que no tenga demasiado dinero en su cartera. Estos son los bonitos coches:

Audi RSQ8: 165mil dólares

Fiat 500: 14mil dólares

Nissan GTR: 113mil dólares