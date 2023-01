Este miércoles 25 de enero se pudo dar a conocer el resultado del sorteo para lo que será el Final Four de la UEFA Nations League. De esta manera, las semifinales de la mencionada competencia quedaron conformadas por los cruces entre España-Italia y Países Bajos-Croacia.

En este contexto, los partidos citados se estarán dando el 14 de junio en lo que refiere al país neerlandés contra los croatas en el estadio de Feyenoord en Rotterdam mientras que el choque entre españoles e Italianos se dará el día siguiente en el De Grolsch Veste del Twente en Holanda.

¿Cuánto dinero gana el campeón de la UEFA Nations League?

Aclarado este panorama, lo primero que debe decirse es el que ganador de esta tercera edición de la UEFA Nations League se estará llevando la suma de 10,5 millones de euros en total mientras que el subcampeón se embolsará con 9 millones de euros.

A su vez, el conjunto que logre levantar la copa en el mes de junio obtendrá el beneficio de contar con un grupo de 5 selecciones en la clasificatoria para el Mundial del 2026.

Cabe recordar que en UEFA hay 10 grupos en las eliminatorias de los cuales 2 de ellos son conformados por 5 equipos mientras que los demás son de 6 participantes. El líder de cada zona clasifica directo mientras que los segundos jugarán repechaje.

¿Cómo llegan los integrantes del Final Four de la UEFA Nations League?

Por un lado, Italia viene de ser la única selección del Final Four que no disputó el Mundial de Qatar 2022. No obstante, llega como el campeón de Europa en 2021 y viene de ganar su grupo de Nations League por encima de Alemania.

España superó a Portugal en el cruce definitivo de su grupo y logró la clasificación mientras que Países Bajos ganó cómodamente su zona por sobre Bélgica. Al igual que España, Croacia venció a Austria y se metió entre los 4 mejores.