Nations League: así quedó el sorteo de la Final Four para Croacia, Italia, Países Bajos y España

La UEFA Nations League ya conoce el destino de los cuatro clasificados a la Final Four de verano del 2023. En un sorteo express por la sede del máximo ente del fútbol europeo en la ciudad de Nyon, así quedó el camino para las selecciones de Croacia, Italia, Países Bajos y España. Habrá partidazos de primer nivel.

La tercera edición del torneo que reúne a todas las federaciones afiliadas a la UEFA llega a su fase definitiva, con premios traducidos en clasificaciones tanto para la Eurocopa y para la Copa Mundial. Con Portugal y Francia como últimos ganadores del certamen, llega la hora de buscar un rey tras una fase de clasificación para la Final Four que estuvo llena de sorpresas.

Entre el próximo 14 de junio y 18 de junio, veremos a los combinados clasificados batirse en duelos a 90 o 120 minutos en los Países Bajos, sede del torneo para una tercera edición de la Nations League donde las ciudades de Róterdam y Enschede servirán de sedes para un certamen nació en el 2018 con el objetivo de reemplazar las viejas fechas FIFA en el continente europeo.

Todo claro

España (2021) y Países Bajos (2019) llegan como subcampeones de las dos primeras ediciones, Italia como tercera hace de la última UEFA Nations League y Croacia debutará en esta fase del torneo por primera vez en su historia. Tras el sorteo de hace unos minutos por Nyon, Suiza, así queda el camino rumbo a la final de Róterdam para los clasificados.

Países Bajos vs. Croacia abrirá todo en la Final Four del 2023 en un Stadium Feyenoord que estará abarrotado de fans de La Orange. 24 horas después y en el De Grolsch Veste de Twente, España vs. Italia repetirán la semifinal de la última edición para buscar al segundo clasificado a la definición del 18 de junio por Róterdam. ¿Quién se queda con la Nations League?

El cuadro