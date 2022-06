En Liverpool se viene un fichaje de gran estirpe para reemplazar a una de sus grandes figuras del último tiempo, como ha sido Sadio Mané. En las últimas horas, hizo ruido la tapa del diario Récord de Portugal advirtiendo que Darwin Núñez sería el elegido para sustituir al senegalés, al tiempo que los 'Reds' pondrían una cifra de 100 millones de euros por su fichaje. El delantero uruguayo se acerca cada vez más a Anfield.

El interés de Liverpool por Núñez parece que también ha afectado a otros delanteros que tenía en carpeta. Es que un delantero que estaba en la mira del equipo que dirige Jürgen Klopp desechó la posibilidad de jugar en dicho club. Se lo mencionó como potencial reemplazo de Mané, pero parece que está conforme con su actualidad en LaLiga de España.

Arnaut Danjuma, futbolista del Villarreal, ha sido seguido por Liverpool desde hace varios meses. De hecho, en el mercado invernal, se habló de la posibilidad de un traspaso, pero al final, los 'Reds' se decantaron por Luis Díaz. De todas maneras, con la salida de Mané, se reflotó el interés, aunque ahora con las noticias de Darwin Núñez, tal parece que el neerlandés prefiere quedarse en el 'Submarino Amarillo'.

En declaraciones a Sky Sports, Danjuma reconoció que estuvo al tanto del interés del conjunto del Merseyside en estos meses, pero reveló que no ha recibido llamadas desde Inglaterra y que está contento en España. "Dije que sabía de ello (el interés), porque lo leí en la prensa, pero nunca confirmé que el Liverpool se hubiera interesado en mí. Mi equipo no me ha dicho nada y estoy disfrutando mucho de mi fútbol en el Villarreal. Estoy muy contento aquí. Hemos tenido una temporada fantástica", dijo.

Con estas declaraciones de Danjuma, parece claro que Liverpool irá con todo en busca de Darwin Núñez. A la información del diario Récord, el prestigioso periodista Fabrizio Romano reveló que el equipo de Klopp tiene intenciones de abrir negociaciones con Benfica para su fichaje por al menos 80 millones de euros más adicionales. Manchester United también está interesado en el uruguayo, pero tal parece que su deseo es jugar en Anfield.