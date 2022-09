Chelsea tuvo una buena oportunidad para volver a empezar en el debut de Graham Potter, pero no pudo. Empató 1-1 ante RB Salzburg en Stamford Bridge. Raheem Sterling había puesto en ventaja a los locales, pero Noah Okafor anotó su segundo gol consecutivo en esta Champions League para darle otro empate a los austríacos en este Grupo E. Milan termina como líder en esta segunda jornada tras su triunfo ante Dinamo Zagreb.

El partido no tuvo los habituales protocolos de la UEFA, ya que se efectuaron los homenajes correspondientes al fallecimiento de la Reina Isabel II del Reino Unido. No hubo himno de la Champions y se produjo un emotivo minuto de silencio bien respetado en Stamford Bridge. Pero no todo fueron ánimos de respeto hacia la monarquía inglesa, sino que también apuntaron hacia la bienvenida a Graham Potter y aplausos para agradecer a Thomas Tuchel, recientemente destituido como entrenador de los 'Blues'.

El primer tiempo del partido tuvo a un Chelsea superior claramente por la tenencia del balón y por su postura respecto a un Salzburg que lo esperó demasiado. De todas maneras, cada equipo tuvo su chance de peligro. Mount tuvo un remate a puerta de área que pasó muy cerca del palo defendido por Köhn, mientras que Sesko forzó a una buena atajada de Kepa para salvar su portería.

Pero en el comienzo de la segunda mitad, los de Potter se encontraron con el gol por una sucesión de errores. Libertad para Reece James para subir por la derecha y poner un centro que parecía no tener peligro, pero la defensa falla en despejar el balón, Sterling la recibió con comodidad para acomodarse y pegar un derechazo perfecto para vencer a Köhn. Otra vez, el ex Manchester City mostrando su calidad para romper el cero y mandar al frente a su equipo.

La superioridad de Chelsea se hizo cada vez más evidente con el 1-0. Salzburg no lograba salir con comodidad ni podía hilvanar pases para llegar a campo contrario. Pero en la primera ocasión clara del visitante, logró silenciar Stamford Bridge. De una serie de errores, al minuto 75, Adamu metió un centro para Okafor que definió para el 1-1 dentro del área. El Salzburg, casi sin merecerlo, llegaba al empate.

Gol de otro partido porque el equipo austríaco no había hecho méritos para el empate, pero los errores de Chelsea lo beneficiaron. En la parte final del partido, el local tuvo un par de situaciones de Broja para el triunfo, pero no hubo precisión en la definición. Todo quedó en empate y el Grupo E se pone cada vez más parejo, aunque con Milan como líder.