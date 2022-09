El DT de Brighton se despdió de sus hinchas, con una sentida carta en la que incluso pide disculpas a quienes no lograron entender la oportunidad que signifca ir a Chelsea.

Dejó al equipo en el cuarto lugar de la Premier League, Brighton era la gran sensación en el inicio de la temporada y Graham Potter decidió tomar la opción de pasar al Chelsea ante el sorpresivo despido de Thomas Tuchel.

La salida de Potter no fue gratiuta, Chelsea tuvo que pagar cerca de 30 millones de euros a Brighton para compensar el daño por dar de baja el contrato con el equipo de los sudamericanos Caicedo, Estupiñan, Enciso y Mac Allister.

Tras el pago Brighton liberó a su entrenador, pero Graham Potter no quiso irse sin dedicarles unas palabras a los hinchas del club que lo lanzaron a la élite del fútbol inglés, es por eso que escribió una carta abierta.

La carta de Graham Potter

"Estos han sido tres años maravillosos con un club que ha cambiado mi vida, y quiero tomarme un momento para despedirme de todos ustedes que han hecho de este un período tan especial de mi carrera.

Me despido de un gran club que siempre significará mucho para mí y mi familia. Para algunos reconozco que el cambio que se produce tan de repente en el fútbol puede resultar difícil de aceptar. Es posible que no pueda persuadirlos a todos de que perdonen mi partida, pero al menos me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecerles.

Todos los buenos clubes necesitan grandes propietarios y grandes aficionados. Brighton & Hove Albion tiene ambos. Aprecio las relaciones que construí en todos los aspectos del club. Mis jugadores fueron más allá. Mi personal lo dio todo. En el corazón de esto estaban los fanáticos de Albion. En cada jornada en el Amex, la conexión con el equipo era fuerte. Cuando jugamos lejos, vinieron miles para rugir por nosotros. Sé por lo que has pasado para ver a tu club finalmente en un estadio moderno y prosperando en la Premier League. Lo sentí cada vez que me paré en la línea de banda".