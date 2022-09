Fueron un total de cuatro futbolistas los que no terminaron de buena manera sus compromisos de carácter internacional con sus selecciones.

El jueves 22 de septiembre parece ser un día para el olvido por parte de Barcelona, institución a la cual le quitaron gran parte de su plantel que fue citado por sus equipos nacionales; sin embargo, cuatro de sus talentos presentaron dolencias en cada uno de sus juegos.

A primera hora se hablaba de los dos jugadores de la selección de Países Bajos, tal es el caso de Frenkie de Jong y Memphis Depay, precisamente este último del que no llegaron buenas sensaciones por parte de su entrenador Louis Van Gaal: "está lesionado y no augura nada bueno, no podrá estar ante Bélgica", señaló.

De otra parte el mediocampista que estuvo con posibilidades de irse de la institución catalana de Jong, también salió con dolencias del juegos ante el combinado de Polonia, el comandado por el también Blaugrana, Robert Lewandowski: "se notó los músculos tensos y lo cambié, pero espera estar ante Bélgica", dijo Van Gaal.

Si nos vamos a Francia hay que tener en cuenta también dos en particular, debido a que el primero que prendió las alarmas fue el defensor central Jules Kounde, quien abandonó el terreno de juegos en el minuto 23 y dejó de jugar de un momento a otro al también sentir molestias musculares.

Finalmente, según información del periodista Achraf Ben Ayad, Ousmane Dembélé, el renovado y que ha encontrado lugar de la mano de Xavi Hernández, también salió ‘tocado’, incluso, la noticia también fue replicada por Mundo Deportivo, uno de los medios catalanes y de credibilidad.