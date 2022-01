Diego Simeone no descarta un futuro fuera de Atlético de Madrid.

Diego Simeone: "Algún día me tendré que ir de Atlético de Madrid"

El futuro de Diego Simeone es puesto en duda por muchos año tras año. Han sido varias las ocasiones en las que parecía que el Cholo estaba porponer punto y final a su ciclo con Atlético de Madrid, pero el argentino se ha mantenido al mando del equipo colchonero. Ahora, en el contexto de su nueva docuserie, el DT ha dejado su futuro en el aire.

Diego Simeone participó este lunes 24 de enero en un evento promocional por su nueva docuserie, que estará disponible en Amazon Prime. El Cholo compareció ante la prensa y dio algunos detalles sobre lo que será la serie sobre su carrera.

En la conferencia, Simeone habló de la importancia que tiene su apego y sentimiento con Atlético de Madrid en su trabajo como DT. El argentino resaltó que su conexión con el club y los fanaticos aporta a su intuición en distintos escenarios, dejando en claro que sería algo difícil de replicar en otro club.

"Puedo percibir más rápidamente lo que va sucediendo en el ambiente, no solo en el campo. Un ejemplo: el sábado, contra el Valencia. Conozco a la gente muy bien. Sabía que, a pesar del mal primer tiempo, no iban a estar en contra del equipo en el segundo. Iban a estar con nosotros y después, si hubiera salido mal, la critica habría sido dura, pero no durante. Se lo transmití a los jugadores y ellos respondieron bien. Volvimos a estar juntos todos como queríamos. A eso ayuda el conocimiento" dijo Diego Simeone.

¿Futuro fuera del Atleti?

El Cholo fue cuestionado si esto sería igual en otro club. "Son muchos años, tres como jugador, luego otros dos y medio, ahora diez. Casi mi vida está puesta en el Atlético. Pero algún día me tendré que ir, todo empieza y termina. Ojalá que sea con una elección de todos justa y buena y la mejor para las dos partes. No supone más presión ser hincha o el amor que tengo por el club. Sé que tiene que ganar, pero dejo de lado los egos aunque algunos crean que no, pero los dejo por el bien del club y los objetivos".