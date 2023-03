LaLiga española empieza a mirar lentamente hacía un verano donde los clubes de la primera división española quieren llegar con buena parte de sus objetivos de mercado cumplidos y por encima de todo, con importantes ahorros en cuanto a fichajes se refiere. Desde la capital informan como Diego Simeone va por un jugador del Real Madrid y que incluso, no es la primera vez que le llama.

MARCA desglosa el intento de los Colchoneros por reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada con un claro objetivo: ser competitivos tanto en LaLiga como en Europa. El mejor momento de la campaña para los hombres del Cholo ha llegado fuera de los torneos de la UEFA, con el campeonato nacional definido y sin la oportunidad de pelear por medallas. De cara a la 2023/2024, donde a día de hoy se vivirían los últimos 12 meses del argentino, se busca la plantilla más completa que pueda tenerse en el limitado margen económico del club.

Desde la capital confirman que Diego Pablo Simeone insiste por estas horas para llevarse a coste cero a Dani Ceballos, mediocentro de 26 años del Real Madrid y con contrato hasta el 30 de junio del presente año. Deseoso de seguir en el Bernabéu pero todavía sin ofertas del club, desde MARCA reportan que los Merengues no entrarán en subastas si es que el jugador recibe ofertas de cualquier rincón de Europa.

Segunda oferta del Cholo

No es la primera que vez que el entrenador del Atlético de Madrid se interesa por un Ceballos que también ha sonado en los últimos meses por la Premier League, así como en un Bayern Múnich donde Julian Nagelsmann sondeaba su arribo a coste cero para la próxima temporada. El futbolista, quien ya regresó a la selección tras varios años de ausencia, espera por un llamado que de momento no llega.

“Como el Madrid no hay otro club. Su grandeza la hemos visto en los últimos años. Gana y vuelve a ganar, que es lo que le hace diferente…No he hablado con nadie de la directiva ni del cuerpo técnico. Me tengo que centrar en jugar, pero no he tenido ningún tipo de contacto”, palabras de Ceballos sobre su futuro mientras Atlético vuelve a buscar su arribo a coste cero.