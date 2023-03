A sus 34 años Mesut Özil emprende una nueva vida tras marcar el final una carrera llena de hitos y títulos del más alto nivel. El media punta alemán se despide de la élite y desvela en una entrevista decenas de detalles desconocidos que incluso muestran como llegó a Real Madrid y no a Barcelona en plenos tiempos de ‘guerra’ entre José Mourinho y Pep Guardiola. Un detalle marcó todo.

MARCA consultó al teutón de una carrera con Copas del Mundo en su palmarés, con estadísticas más que consagradas y por encima de todo, con un pasó por LaLiga que marcó el punto más alto del rendimiento de Özil a nivel de clubes. En verano del 2010 Werder Bremen no dejaba de recibir ofertas y los gigantes del fútbol español pujaban como nunca por el ‘mago’.

Fueron los Merengues quienes vencieron y así empezó Özil un camino de tres temporadas por el Santiago Bernabéu donde acumuló 159 partidos, 27 goles, 59 asistencias y tres títulos que llegaría a su fin sobre el final del verano del 2013. La historia, desvela el teutón, pudo ser más que distinta y pudo llevarle al Camp Nou de Barcelona.

Así venció Mou a Guardiola

“Fue una decisión entre el Real Madrid y el Barcelona. Y al final no fue un tema de dinero. No sé si esto se sabe, pero visité Madrid y Barcelona en aquella época y la diferencia fue José Mourinho. Mou me dio una visita VIP al Real Madrid. Me llevó a conocer el estadio y todos los trofeos que habían ganado. Eso me puso la piel de gallina”, empezaba un Özil que no dudó en comentar como dicho trató no llegó desde el otro lado del tablero.

The Special One, el motivo por el que Mesut no jugó con Messi, Xavi, Iniesta y demás: “La visita en Barcelona fue menos entusiasta y lo que fue más decepcionante es que Guardiola no se tomó ni la molestia de conocerme. Antes de ese viaje me gustaba mucho el estilo de fútbol del Barcelona y realmente me podía imaginar jugando con ellos, pero el Madrid fue con todo. Así que José Mourinho fue sin duda el factor más importante en mi decisión. Después de mis visitas, mi decisión estaba clara al cien por cien: quería ser madridista”.