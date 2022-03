Dinamarca y Serbia afrontarán un nuevo desafío cuando se midan HOY, martes 29 de marzo, en el marco de un amistoso internacional. El partido, que se disputará en el Parken Stadion, será transmitido EN VIVO y ONLINE para Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay) a través de las señales de DirecTV Sports y DirecTV Go.

Los daneses, comandados por Kasper Hjulmand, sufrieron un tropiezo en el comienzo de la preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022 y cayeron 4-2 frente a Países Bajos en otro compromiso de exhibición. A diferencia de su rival, los serbios, que son dirigidos por Dragan Stojković, iniciaron con éxito el proceso previo a la próxima Copa del Mundo y derrotaron 1-0 a Hungría.

Dinamarca vs. Serbia: ¿cuándo y dónde ver el amistoso internacional?

El partido Dinamarca vs. Serbia se llevará a cabo HOY, martes 29 de marzo, por un amistoso internacional. El duelo se desarrollará en el Parken Stadion.

Horario y TV por país

Argentina: 13:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 13:00 horas por Estadio TNT Sports

Chile: 13:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Uruguay: 13:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 12:00 horas - Sin TV confirmada

Paraguay: 12:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 12:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 11:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 11:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 11:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 10:00 horas - Sin TV confirmada

Estados Unidos: 09:00 horas PT y 12:00 horas ET por ESPN+