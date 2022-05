La debacle de Manchester City en el Santiago Bernabéu y la eliminación de la Champions League a manos de Real Madrid siguen siendo tema de conversación en Inglaterra. Pep Guardiola ha sido cuestionado sobre su responsabilidad en cuanto a este duro momento del equipo, pero sorprendió en las últimas horas con una frase que apunta directamente a la figura de uno de sus grandes rivales en la dirección técnica, Jose Mourinho.

La herida que dejó el Madrid al Manchester City todavía duele en la figura de Guardiola. En la rueda de prensa previa al partido que tendrá el conjunto 'citizen' ante Newcastle por la Premier League este domingo, fue consultado sobre si no haber logrado el título de la Champions League en estos siete años ha sido un fracaso, incluso gastando más de 1.000 millones de euros.

La respuesta de Pep Guardiola sorprendió a toda la rueda de prensa y el periodismo inglés, ya que deslizó una frase que involucra directamente a Jose Mourinho y a su actual equipo. "Para mí no es una cuestión de dinero y la afición no lo entiende. Incluso la Roma gastó varios millones pero no está en la Champions", respondió el entrenador catalán. Su frase, nuevamente, volvió a desempolvar la rivalidad que tiene con el portugués.

La polémica frase del exentrenador de Barcelona vuelve a alimentar la polémica, justo cuando Mourinho fue noticia esta semana por haber logrado la clasificación a la final de la Conference League para la Roma. El conjunto 'giallorossi' vuelve a una definción europea tras 31 años. Precisamente, el portugués también habló sobre lo hecho por Real Madrid tras su gran logro con Roma y destacó a la figura de Carlo Ancelotti.

La rivalidad de Guardiola y Mourinho es una de las más conocidas en el fútbol mundial, sobre todo por sus estilos diferentes de juego y por el hecho de ya haberse enfrentado en múltiples ocasiones cuando dirigían a Barcelona y Real Madrid, respectivamente. Se enfrentaron 25 veces en total donde el catalán ganó 12 partidos y el portugués, siete, mientras que igualaron en seis ocasiones.