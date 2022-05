Manchester City no pudo en su visita al estadio Santiago Bernabéu, por las semifinales de la Champions League, la cual ganó Real Madrid tras el 6-5 de marcador global; resultado que les dio paso a la gran final del torneo de clubes europeo.

Pero, el director técnico, que marcó una época con Barcelona, y que no fue recibido de buena manera en el escenario deportivo del Paseo de la Castellana, se le vio golpeado y en el banco de suplentes después de la finalización de los 120 minutos.

"Estuvimos cerca. Estuvimos cerca. Pero al final no pudimos conseguirlo", fue lo primero que dijo en conferencia de prensa, Guardiola que bajo el mando de los Citizenz nada que conoce lo que es consagrarse en el plano interacional europeo.

Añadió también que: "es simple. En la primera parte no tuvimos juego, no fuimos lo suficientemente buenos. Pero no sufrimos mucho. Después de marcar el gol fuimos mejores. Encontramos el ritmo y nuestro juego y los jugadores se sintieron cómodos".

Y de cara a lo que se viene en la Premier League sentenció: "pero es normal, una semifinal, los jugadores sienten la presión y el deseo de hacerlo bien. Ahora tenemos que procesarlo y volver, con nuestra gente en casa y los últimos cuatro partidos que tenemos".

Video de Guardiola al borde del llanto: