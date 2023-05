La noticia de que Lionel Messi dejará de ser futbolista del PSG a partir de mediados de 2023 tuvo un impacto inmediato en todo el planeta. El mejor futbolista del mundo será agente libre y los equipos más importantes depositarán sus ojos en él.

De esta manera, te dejamos una encuesta a continuación para que votes por el destino donde te gustaría ver jugar al campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022.

ENCUESTA: ¿Dónde querés que juegue Messi?

¿Qué dicen en España del futuro de Messi?

Tras la noticia de la salida de Messi del París Saint-Germain, en Cataluña se ilusionar por la posible vuelta de Lionel al Barcelona.

Ante esto, el Diario Marca informó: "No está claro dónde jugará Leo Messi la próxima temporada, pero lo que es seguro es que no lo hará en el PSG. Pese a que hace unos meses su renovación estaba encarrilada, llegaron incluso a un principio de acuerdo, hace unos semanas cambió de decisión y trasladó a los mandatarios del conjunto galo que no iba a seguir su carrera en París. No comparte el proyecto deportivo, no ve suficientemente ambicioso y competitivo, y considera que su andadura en la Ligue 1 ha tocado a su fin".

Y siguió: "Messi no quiere seguir en el PSG. Su determinación no tiene marcha atrás y lo sucedido en las últimas horas, con su viaje a Arabia Saudí y su posterior sanción, no ha hecho más que confirmar que las relaciones entre la entidad y el atacante argentino están totalmente rotas y sin opción a ser recompuestas. La división es total".