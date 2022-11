Eden Hazard ya se encuentra en modo Mundial y mientras ultima detalles de cara a una nueva Copa del Mundo con Bélgica, el extremo de 31 años prende el ventilador por primera vez con los medios españoles para analizar su paso por Real Madrid y dejar en claro cuando podría abandonar el Santiago Bernabéu. ¿Se terminó todo?

Su arribo al conjunto Merengue en verano del 2019, por una suma cercana a los 100 millones de euros, supone el último fichaje ‘Galáctico’ que haya realizado Real Madrid hasta la fecha. Los problemas de preparación física, el peso de la camiseta y esa famosa lesión ante PSG hace tres octubres, las principales causas de una incorporación que de momento no justifica los montos depositados en Chelsea. En los micrófonos de MARCA Hazard deja en claro lo que viene por delante.

Con apenas 6 encuentros, 1 asistencia y 1 tanto en lo que vamos de temporada, el belga no niega la dificultad que atraviesa en el equipo de Carlo Ancelotti: “No juego pero ser jugador del Real Madrid era mi sueño de pequeño y después de este año tengo una temporada más de contrato. Quiero jugar en este club, con esta camiseta”.

Fecha límite

“En enero es imposible, porque tengo familia y me gusta la ciudad. Pero en verano es posible que me vaya. Tengo un año más de contrato y es decisión del club. Si el club me dice "Eden, gracias por los cuatro años, pero te tienes que ir", lo tengo que aceptar porque es normal. Pero a mí me gustaría jugar más, demostrar más que puedo jugar, que soy un buen jugador”, finiquita un Hazard que por primera vez desde que llegase a Madrid abre la puerta a un cambio.

El belga, con contrato hasta el 2024 y un salario que llega a los casi 30 millones de euros, reconoce en MARCA que de momento no ha contado con ofertas para abandonar el Santiago Bernabéu, así como que en unos meses y si Real Madrid se lo pide, pasará a ser un ex jugador más del conjunto Merengue. Qatar 2022, clave en su futuro.