Aún se tienen altas expectativas en Eden Hazard, el volante del que se ha esperado mucho pero no ha cumplido con las expectativas en Real Madrid, equipo que justamente en la jornada de este sábado 23 de julio se medirá ante Barcelona en Las Vegas.

Cabe recordar que el futbolista internacional con Bélgica fue motivo de noticia debido a una doblada en su tobillo, situación que prendió las alarmas de cara al compromiso de pretemporada ante su rival de siempre. Y es que ya han pasado siete partidos desde que el jugador está en Madrid, y en ninguno de ellos ha podido tener acción.

Precisamente sobre esa acción de juego, que tuvo lugar en el más reciente entrenamiento de los dirigidos por Carlo Ancelotti indicó: "en mi cabeza me he dicho, OK, puedo jugar, no siento ningún dolor. Vamos hacia adelante. He disfrutado mis vacaciones y he vuelto preparado a la pretemporada".

Al parecer el futbolista ha trabajado en ser fuerte mentalmente por eso dijo: “cuando ganamos todos esos títulos yo estaba feliz por los compañeros, por el club y por los aficionados. Pero dentro de mí había una cosa. Yo estaba feliz por el grupo, pero en mi interior yo me decía ¡vamos a demostrar que puedo jugar y que el equipo también puede ganar conmigo!".

Finalmente, en su charla con ESPN, se refirió así ve dentro de sus planes finalizar su carrera deportiva en el fútbol de la MLS: “han sido tres años difíciles para mí, así que solo estoy enfocado en esta temporada. Todavía tengo un contrato de dos años más y luego veremos. En dos años voy a tener 33 años de edad, así que veremos qué puede pasar”.