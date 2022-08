Las frases que revela el documental protagonizado por el propio Luis Figo marcan cómo fue el inicio del imperio de Florentino Pérez en el Real Madrid, y cómo cambió la historia del mundo de los fichajes bajo la primera gran fase que dejó Joan Gaspart, "el dinero lo puede todo".

Es que en ese momento parecía imposible pagar una cláusula de rescisión que supere los 70 millones, el propio Gaspart dejó otra frase que quedó marcada en la cabeza de José Veiga, el representante de Luis Figo en ese momento: "No hay nadie que pueda pagar ese monto", ese alguien fue Florentino Pérez, que no solo pagó la cláusula también las comisiones de Paulo Futre y Jose Veiga de una operación que nació en una mentira.

Futre, el intermediario que unió los caminos de Florentino Pérez y Luis Figo, inició la operación con una mentira. Es que el primer contacto se hizo por teléfono entre Paulo Futre y José Veiga, con la observación de Florentino, en esa primera llamada, Veiga colgó sin escuchar una oferta, pero Futre inventó esa conversación, y lo que confiesa es que en su mente pensó, que si Florentino estaba dispuesto a pagar 72 millones, por qué no sumarle un poco más para las comisiones y le dijo "quieren diez millones de comisión", a lo que Pérez respondió "pues que sean cinco", al final fueron seis, pero esa fue la gran clave para que Veiga responda y atienda a la segunda llamada.

El propio Paulo Futre cuenta en el documental que "Cuando le dije (a Veiga) que seis millones de euros nos esperaban comenzó la historia y comenzó con una mentira".

La historia del precontrato con Florentino Pérez

Ahí comenzó el periplo de Luis Figo, plenamente identificado con el Barcelona y con su esposa Helen Svedin molesta por solo pensar en el cambio de equipo, Figo comenzó a buscar una mejora salarial en Barcelona, algo que era difícil por el momento electoral.

Futre y Veiga avanzaron con el famoso precontrato que tenían con Florentino Pérez, del que el propio Figo asume haber conocido que existía, pero que él nunca lo firmó, "Tú habla con quién tienes que hablar y decide si es real o no, yo nunca supe si hubo un contrato firmado", afirma Figo, pero también dice que si alguien firmó ese compromiso era Veiga, y no él, aunque Veiga afirma que Figo le dio la autorización para hacerlo.

"Yo no podía firmar nada, pero si él firmaba es él quien se comprometía", afirma Figo, pero de inmediato, Veiga afirmó: "Luis Figo nunca vio ese contrato. Yo antes de firmar, le pregunté si podía firmar y Luis dijo que podía".

Florentino Pérez, otro de los principales protagonistas contó: "Era una cláusula motivadora, un contrato que firmamos Veiga y yo, que más que un contrato era una declaración de intenciones", sobre ese polémico documento.

"La traición de Figo"

Es que ese documento tenía una penalidad de 30 millones de euros, si Figo no fichaba por el Real Madrid cuando Florentino Pérez gane las elecciones, y esa fue la última salida de Figo, contada por el propio Joan Gaspart, en ese momento ganador de las elecciones del Barcelona, que cuenta que apenas ganó, Figo se contactó con él en algo que él define como "la traición de Figo".

Gaspart cuenta que la llamada fue así: "Yo tengo dos billetes uno a Madrid y otro a Barcelona, depende de tí que coja el billete a Barcelona, me tienes que dar un aval bancario de 500 millones de pesetas (30 millones de euros), quiero que Barceloa me garantice con un aval bancario y vienes mañana a buscarme al aeropuerto y te apuntas el gran tanto de que Figo se queda en el Barcelona", claro, lo que pretendía Figo era cubrir ese monto de penalidad del precontrato, algo que fue negado, Gaspart respondió "me pides algo imposible".

La historia luego es la que conocemos todos, y Joan Gaspart la asume, y define a su enemigo deportivo de la siguiente manera: "Como persona lo admiro, ahora, es mi mayor enemigo como presidente. Florentino Pérez sigue siendo presidente del Madrid y yo he sido uno de los peores presidentes de la historia del Barcelona".

Los sentimientos encontrados de Figo

Esa misma noche, Figo firma su contrato con Real Madrid y emprende viaje a la capital de España. Su rostro en la presentación lo delata, no estaba cómodo con todo, mientras Florentino relucía de orgullo en su primera presentación como presidente, Figo tenía muchos sentimientos encontrados.



"Te encuentras ahí de repente y es un cúmulo de emociones que quizás te dejan bloqueado. No estaba en mi mejor circunstancias para expresar alegría, estaba pero no estaba", confesó Figo.

Que luego admite no haberse arrepentido nunca de su decisión y Florentino se lo recuerda cada que puede, cuando mirá 22 años atrás, Florentino sabe y lo dice orglloso "con Figo comenzó todo".