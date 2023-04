El cuadro de las Semifinales de la UEFA Champions League ya quedó confeccionado. El Real Madrid y el Manchester City pelearán por ver quién será el que enfrente en el Estadio Olímpico de Ataturk de Estambul el sábado 10 de junio al representante de la Serie A de Italia, que saldrá del duelo entre el Inter de Milán y el AC Milan.

Tal clasificación generó que, sobre todo, los de Carlo Ancelotti y los de Pep Guardiola deban comprimir sus compromisos en un calendario de mayo que, con sus triunfos sobre Chelsea y Bayern Munich, respectivamente, quedó cargadísimo. Tanto es así que los entrenadores no tendrán mayor remedio que dosificar las cargas para llegar lo más enteros posible a los choques que tendrán lugar en el Estadio Santiago Bernabéu y en el Etihad Stadium.

Es que, por un lado, el Real Madrid tres días antes de recibir al Manchester City jugará la Final de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja contra el Osasuna. Y por el otro, los ciudadanos tan solo 48 horas antes de su visita a la capital española enfrentarán como local al Leeds United por la jornada 35 de la Premier League (aunque se presume que la entidad británica realice una modificación).

Calendario de mayo del Real Madrid

En mayo, el Real Madrid de Carlo Ancelotti afrontará ocho partidos. En orden: martes dos vs. Real Sociedad (V), sábado seis vs. Osasuna (La Cartuja), martes nueve la ida vs. Manchester City (L), domingo 14 vs. Getafe (L), miércoles 17 la vuelta vs. Manchester City, domingo 21 vs. Valencia (V), miércoles 24 vs. Rayo Vallecano (L) y domingo 28 vs. Sevilla (V).

Calendario de mayo del Manchester City

En tanto que para el Manchester City el panorama es un tanto más liviano, pues tendrá siete compromisos: miércoles tres vs. West Ham United (L), domingo siete vs. Leeds United (L), martes nueve vs. Real Madrid (V), domingo 14 vs. Everton (V), miércoles 17 vs. Real Madrid (L), sábado 20 vs. Chelsea (L) y cierra el mes con Brentford el domingo 28 (V).